В Австралії суд скасував депортацію з країни тенісиста Джоковича, який не має щеплення від Covid

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, На підтримку Джоковича відбувалися акції протесту в Сербії та Австралії

Австралійський суд скасував рішення влади країни про депортацію сербського тенісиста Новака Джоковича. Тепер не виключено, що перша ракетка світу зможе виступити на турнірі Australian Open. Раніше австралійська прикордонна служба анулювала його візу, оскільки тенісист не зміг надати необхідних документів про вакцинацію від коронавірусу.

Суддя Ентоні Келлі також наказав негайно звільнити 34-річного тенісиста з "альтернативного центру утримання під вартою" в одному з готелів, де його мали тримати до депортації.Як передає кореспондент BBC у Мельбурні, навіть рішення суду на користь Джоковича не дає гарантії, що йому дозволять брати участь у Відкритому чемпіонаті Австралії. У австралійського міністра у справах міграції є право знову анулювати його візу, хоча подібний розвиток подій явно не допоможе покращити репутацію Австралії, яка постраждала внаслідок цього скандалу, зазначає наш кореспондент.Адвокати Джоковича стверджували, що він перехворів на коронавірус у грудні і саме тому отримав право відтермінувати обов'язкову вакцинацію. Сам сербський тенісист перебував у Мельбурні в центрі для мігрантів, які підлягали депортації, в очікуванні суду.У суботу Джокович подав документи до суду з оскарженням депортації. За словами його адвокатів, організатор турніру Tennis Australia надав йому звільнення від обов'язкової вакцинації, а пізніше міністерство внутрішніх справ надіслало йому листа, в якому йдеться, що йому дозволили в'їхати до країни."Я пояснив, що перехворів на Covid у грудні 2021 року, і на цій підставі я мав право на звільнення від щеплення відповідно до правил та інструкцій уряду Австралії", - стверджував Джокович.

Турнір Australian Open проходитиме з 17 по 30 січня. Фахівці відзначають, що майбутній турнір - реальний шанс для серба обійти за кількістю перемог на тенісних турнірах Великого шолому (Великого шлему) Роджера Федерера та Рафаеля Надаля. Наразі у всіх трьох по 20 трофеїв, дев'ять зі своїх перемог Джокович здобув саме у Мельбурні.Новак Джокович не говорив про те, вакцинований він чи ні, але минулого року оголосив себе супротивником обов'язкової вакцинації: за його словами, робити щеплення чи ні - це особиста справа кожного. Журналісти навіть вигадали йому прізвисько - Novax ("Но-вакц").

Готель для мігрантів

Згідно з заявою адвокатів, перший позитивний результат тесту на Covid у спортсмена був 16 грудня, але до 30 грудня він не мав симптомів вже три доби. 1 січня Джокович отримав документ від Міністерства внутрішніх справ Австралії, в якому йшлося про те, що він відповідає вимогам для прибуття до Австралії без карантину.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Готель, в якому розмістили Джоковича на період до депортації. Поряд на дорозі можна помітити надписи фанатів на його підтримку

Судові документи Джоковича підтверджують повідомлення ЗМІ про те, що він просив переїхати до квартири з доступом до тенісного корту, але його прохання відхилили.

Центр утримання, куди перемістили тенісиста, - готель під назвою Park Hotel, який зараз офіційно називається "альтернативним місцем утримання під вартою". У ньому проживає близько 30 мігрантів, яким загрожує депортація, причому деякі з них проживають тут вже багато місяців. Вони не можуть залишати готель: до будівлі не дозволяють входити та виходити нікому, крім персоналу.

Джокович дуже незадоволений тим, як із ним поводилися під час в'їзду в країну. За його словами, він був шокований, коли його затримали на ніч і приготували ліжко поруч із кімнатою інтерв'ю в аеропорту, щоб він міг відпочити до ранку і зв'язатися зі своїми адвокатами та організаторами турніру.

Його адвокати зазначили, що австралійські прикордонники протримали Джоковича в аеропорту Мельбурна вісім годин практично без зв'язку із зовнішнім світом, а потім анулювали його візу та відправили його до депортаційного центру.

Таке поводження з Джоковичем викликало акції протесту у Сербії та сербській громаді Австралії.