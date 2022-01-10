У Казахстані затримали майже 8 тисяч людей, Путін каже про "технології Майдану"
За участь у заворушеннях у Казахстані затримали вже 7939 людей, повідомило у понеділок вранці Міністерство внутрішніх справ країни.
У відомстві кажуть, що "ситуацією скористалися терористичні, екстремістські та кримінальні групи для ескалації напруги та насильства".
У неділю в МВС повідомляли про 5969 затриманих учасників заворушень, тобто за добу кількість затриманих зросла майже на дві тисячі.
Водночас у понеділок відбувається позачерговий онлайн-саміт Організації договору про колективну безпеку, куди, окрім Казахстану, входять Росія, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія та Білорусь. Усі ці країни направили до Казахстану своїх військових в складі миротворчого контингенту для участі в "контртерористичній операції".
На саміті президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що під час заворушень в країні намагалися здійснити держпереворот.
Президент Росії Володимир Путін додав, що організатори заворушень використали елементи "майданних технологій".
Раніше, 8 січня, стало відомо про затримання Каріма Масімова - найближчого соратника експрезидента Нурсултана Назарбаєва, який очолював до заворушень Комітет національної безпеки. Масімова підозрюють у державній зраді.
У неділю МВС країни повідомило у Telegram про 164 загиблих у протестах. Але потім цей допис зник. Тож наразі ми не маємо даних про точну кількість загиблих.
10 січня в країні оголошено днем національного трауру.
Токаєв про спробу держперевороту
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на позачерговому саміті ОДКБ у понеділок назвав протестні акції та заворушення у Казахстані спробою державного перевороту та запевнив, що зараз конституційний порядок у країні відновлено, а найближчим часом Казахстан має намір надати світові докази підготовки "терористичної агресії" проти країни.
За словами Токаєва, учасники протестних акцій у країні намагалися створити "зону хаосу з подальшим захопленням влади".
"З упевненістю кажу про пряму участь терористів, зокрема закордонних бойовиків, в агресії проти Казахстану", - заявив він.
Хвиля заворушень, за його словами, почалася "під ширмою стихійних протестів", які спричинило зростання цін на газ. Як стверджує Токаєв, "тепер уже очевидно, що всі ці дії координувалися з одного центру".
За словами президента Казахстану, внаслідок заворушень 16 силовиків загинули, ще 1300 отримали поранення. В країні пограбували понад 100 торгових центрів і спалили приблизно 500 поліцейських машин.
Токаєв також стверджує, що учасники заворушень нападали на морги, аби забрати тіла своїх однодумців.
Путін про військових ОДКБ: будуть "скільки потрібно"
Президент Росії Володимир Путін під час позачергового саміту ОДКБ назвав події у Казахстані "нападом на країну". За його словами, ті люди, які обурювалися цінами на газ, і ті, хто взяв у руки зброю, мали різні цілі.
Путін зазначив, що в Казахстані активно застосовували "притаманні "майданним" технологіям елементи силової та інформаційної підтримки протестів".
Як стверджує Путін, "використовувалися добре організовані та чітко керовані групи бойовиків, зокрема, терористів, які очевидно пройшли підготовку в таборах за кордоном".
Сили ОДКБ, за словами Путіна, перебуватимуть у Казахстані "стільки, скільки потрібно", але після завершення місії весь контингент виведуть з країни.
Що відбувається в Алмати
Як передає кореспондент ВВС Абдужаліл Абдурасулов, який перебуває в Алмати, назвати ситуацію в місті нормальною все ще не можна: у місті, як і раніше, проблеми з інтернетом, у неділю не працювали банки та банкомати, місцевим жителям доводиться годинами чекати, щоб залити у баки своїх машин по 10-15 літрів бензину.
Періодично у місті чути поодинокі постріли, однак, ймовірно, таким чином військові попереджають людей, щоб вони не збиралися у групи чи не підходили до постів.
При цьому на вулицях Алмати помітно побільшало людей, почали відкриватися крамниці та деякі кафе, зазначає наш кореспондент.