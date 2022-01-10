У Казахстані затримали майже 8 тисяч людей, Путін каже про "технології Майдану"

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Затримання людей в Алмати, 10 січня

За участь у заворушеннях у Казахстані затримали вже 7939 людей, повідомило у понеділок вранці Міністерство внутрішніх справ країни.

У відомстві кажуть, що "ситуацією скористалися терористичні, екстремістські та кримінальні групи для ескалації напруги та насильства".

У неділю в МВС повідомляли про 5969 затриманих учасників заворушень, тобто за добу кількість затриманих зросла майже на дві тисячі.

Водночас у понеділок відбувається позачерговий онлайн-саміт Організації договору про колективну безпеку, куди, окрім Казахстану, входять Росія, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія та Білорусь. Усі ці країни направили до Казахстану своїх військових в складі миротворчого контингенту для участі в "контртерористичній операції".

На саміті президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що під час заворушень в країні намагалися здійснити держпереворот.

Президент Росії Володимир Путін додав, що організатори заворушень використали елементи "майданних технологій".

Раніше, 8 січня, стало відомо про затримання Каріма Масімова - найближчого соратника експрезидента Нурсултана Назарбаєва, який очолював до заворушень Комітет національної безпеки. Масімова підозрюють у державній зраді.

У неділю МВС країни повідомило у Telegram про 164 загиблих у протестах. Але потім цей допис зник. Тож наразі ми не маємо даних про точну кількість загиблих.

10 січня в країні оголошено днем національного трауру.

Токаєв про спробу держперевороту

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У понеділок відбувається позачерговий онлайн-саміт ОДКБ. Президент Казахстану Токаєв зробив на ньому заяву про спробу держперевороту у країні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на позачерговому саміті ОДКБ у понеділок назвав протестні акції та заворушення у Казахстані спробою державного перевороту та запевнив, що зараз конституційний порядок у країні відновлено, а найближчим часом Казахстан має намір надати світові докази підготовки "терористичної агресії" проти країни.

За словами Токаєва, учасники протестних акцій у країні намагалися створити "зону хаосу з подальшим захопленням влади".

"З упевненістю кажу про пряму участь терористів, зокрема закордонних бойовиків, в агресії проти Казахстану", - заявив він.

Хвиля заворушень, за його словами, почалася "під ширмою стихійних протестів", які спричинило зростання цін на газ. Як стверджує Токаєв, "тепер уже очевидно, що всі ці дії координувалися з одного центру".

За словами президента Казахстану, внаслідок заворушень 16 силовиків загинули, ще 1300 отримали поранення. В країні пограбували понад 100 торгових центрів і спалили приблизно 500 поліцейських машин.

Токаєв також стверджує, що учасники заворушень нападали на морги, аби забрати тіла своїх однодумців.

Путін про військових ОДКБ: будуть "скільки потрібно"

Президент Росії Володимир Путін під час позачергового саміту ОДКБ назвав події у Казахстані "нападом на країну". За його словами, ті люди, які обурювалися цінами на газ, і ті, хто взяв у руки зброю, мали різні цілі.

Путін зазначив, що в Казахстані активно застосовували "притаманні "майданним" технологіям елементи силової та інформаційної підтримки протестів".

Як стверджує Путін, "використовувалися добре організовані та чітко керовані групи бойовиків, зокрема, терористів, які очевидно пройшли підготовку в таборах за кордоном".

Сили ОДКБ, за словами Путіна, перебуватимуть у Казахстані "стільки, скільки потрібно", але після завершення місії весь контингент виведуть з країни.

Що відбувається в Алмати

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Затримання людей, які порушили комендантську годину в Алмати

Як передає кореспондент ВВС Абдужаліл Абдурасулов, який перебуває в Алмати, назвати ситуацію в місті нормальною все ще не можна: у місті, як і раніше, проблеми з інтернетом, у неділю не працювали банки та банкомати, місцевим жителям доводиться годинами чекати, щоб залити у баки своїх машин по 10-15 літрів бензину.

Періодично у місті чути поодинокі постріли, однак, ймовірно, таким чином військові попереджають людей, щоб вони не збиралися у групи чи не підходили до постів.

При цьому на вулицях Алмати помітно побільшало людей, почали відкриватися крамниці та деякі кафе, зазначає наш кореспондент.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Черга біля працюючого банкомату в Алмати. Поряд кілька зламаних