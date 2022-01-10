Золотий глобус 2022: тріумф "Вестсайдської історії" та інші переможці

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стівен Спілберг та зірки "Вестсайдської історії" Аріана Дебос та Рейчел Зеглер мають підстави відзначити перемогу фільму у кількох номінаціях

Фільми "Вестсайдська історія" та "У руках пса" стали основними переможцями на скромній церемонії вручення премії "Золотий глобус" у неділю.

Церемонія цьогоріч відбулася без участі знаменитостей, її навіть не транслювали по телебаченню. Такий формат став, зокрема, наслідком звинувачень у корупції та відсутності різноманітності у голосуванні.

В результаті стримана церемонія 2022 року відбулася в Лос-Анджелесі без червоної доріжки чи офіційного доступу до преси.

Рімейк класичного фільму 1961 року "Вестсайдська історія", який реалізував Стівен Спілберг, став переможцем в номінації "найкращий мюзикл або комедія". Дві зірки фільму, Рейчел Зеглер та Аріана Дебос, отримали нагороди як найкраща акторка у мюзиклі та за найкращу жіночу роль другого плану відповідно.

Автор фото, KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX Підпис до фото, Бенедикт Камбербетч у ролі суворого ковбоя у фільмі "У руках пса"

Стрічку "У руках пса" визнали найкращим драматичним фільмом, Джейн Кемпіон - найкращою режисеркою, а Коді Сміт-Макфі - найкращим драматичним актором другого плану.

Австралійська зірка грає сором'язливого молодого чоловіка, який утворює складний емоційний зв'язок із грубим ковбоєм. Його роль виконав Бенедикт Камбербетч.

Автор фото, 20th Century Studios Підпис до фото, Зірка "Вестсайдської історії" Рейчел Зеглер стала найкращою акторкою мюзиклу або комедії

Камбербетч був номінований як найкращий драматичний актор за роль у фільмі, але програв Віллу Сміту, який переміг за роль батька тенісних зірок Вінус і Серени Вільямс у драмі "Король Річард".

Найкращою драматичною акторкою визнали Ніколь Кідман за роль телевізійної легенди Люсіль Болл у фільмі Аарона Соркіна "Бути Рікардо". Це - п'ята перемога Кідман на "Глобусі". Фільм, у якому Кідман грає разом із Хав'єром Бардемом, розповідає про тиждень виробництва американського ситкому "Я люблю Люсі".

Автор фото, Emma McIntyre Підпис до фото, Кейт Вінслет була серед британських переможців на церемонії за роль у серіалі "Мейр з Істтауна"

Як проходила церемонія?

Через скандал навколо Голлівудської асоціації іноземних журналістів (HFPA), яку звинуватили у браку расової різноманітності серед членів журі премії, "Золотий глобус" не транслювали по телебаченню.

Оскільки не було навіть онлайн-трансляції, на церемонії цього року не пролунали емоційні та пам'ятні промови.

Дехто з зірок, однак, взяв участь у церемонії віртуально, а багатьох діячів галузі, як-от керівників виробничих компаній, запросили виступити або представити категорії особисто.

Автор фото, Emma McIntyre Підпис до фото, Арнольд Шварценеггер був серед небагатьох зірок, які виступили на церемонії по відеозв'язку

Повний список номінантів і переможців:

Найкращий драматичний фільм

"Белфаст"

"CODA: Дитина глухих батьків"

"Дюна"

"Король Річард"

Переможець: "У руках пса"

Найкращий фільм у жанрі мюзикл чи комедія

"Сірано"

"Не дивись вгору"

"Лакрична піца"

"Тік-так, бум!"

Переможець: "Вестсайдська історія"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Джессіка Честейн, "Очі Теммі Фей"

Олівія Колман, "Незнайома дочка"

Леді Гага, "Дім Гуччі"

Крістен Стюарт, "Спенсер"

Переможниця: Ніколь Кідман, "Бути Рікардо"

Найкращий актор у драматичному фільмі

Махершала Алі, "Лебедина пісня"

Хав'єр Бардем, "Бути Рікардо"

Бенедикт Камбербетч, " У руках пса"

Дензел Вашингтон, "Трагедія Макбета"

Переможець: Вілл Сміт, "Король Річард"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вілл Сміт на Вімблдоні під час фотосесії, присвяченої фільму "Король Річард"

Найкраща акторка у мюзиклі чи комедії

Маріон Котійяр, "Аннет"

Алана Хейм, "Лакрична піца"

Дженніфер Лоуренс, "Не дивись вгору"

Емма Стоун, "Круелла"

Переможниця: Рейчел Зеглер, "Вестсайдська історія"

Найкращий актор у мюзиклі чи комедії

Леонардо ДіКапріо, "Не дивись вгору"

Пітер Дінклейдж, "Сірано"

Купер Хоффман, "Лакрична піца"

Ентоні Рамос, "На висоті мрії"

Переможець: Ендрю Гарфілд, "Тік-так, бум!"

Найкращий актор другого плану

Бен Аффлек, "Ніжний бар"

Джеймі Дорнан, "Белфаст"

Кіаран Хіндс, "Белфаст"

Трой Коцур, "CODA: Дитина глухих батьків"

Переможець: Коді Сміт-Макфі, "У руках пса"

Найкраща акторка другого плану

Кейтріона Балфе, "Белфаст"

Кірстен Данст, "У руках пса"

Аунджану Елліс, "Король Річард"

Рут Негга, "Ідентичність"

Переможниця: Аріана ДеБоуз, "Вестсайдська історія"

Найкращий режисер

Кеннет Брана, "Белфаст"

Меггі Джилленхол, "Незнайома дочка"

Стівен Спілберг, "Вестсайдська історія"

Дені Вільнєв, "Дюна"

Переможниця: Джейн Кемпіон, " У руках пса"

Автор фото, Emma McIntyre Підпис до фото, Золоті глобуси

Найкращий сценарій

Пол Томас Андерсон, "Лакрична піца"

Джейн Кемпіон, "У руках пса"

Адам МакКей, "Не дивись вгору"

Аарон Соркін, "Бути Рікардо"

Переможець: Кеннет Брана, "Белфаст"

Найкращий фільм іноземною мовою

"Купе номер шість"

"Рука Бога"

"Герой"

"Паралельні матері"

Переможець: "Сядь за кермо моєї машини"

Найкращий анімаційний фільм

"Втеча"

"Лука"

"Моя афганська сім'я"

"Рая та останній дракон"

Переможець: "Енканто"

Найкраща оригінальна музика

Олександр Деспла, "Французький вісник"

Жермен Франко, "Енканто"

Джонні Грінвуд, "У руках пса"

Альберто Іглесіас, "Паралельні матері"

Переможець: Ханс Циммер, "Дюна"

Найкраща оригінальна пісня з фільму

Be Alive - Бейонсе, Dixson, "Король Річард"

Dos Orugitas - Лін-Мануель Міранда, "Енканто"

Down to Joy - Ван Моррісон, "Белфаст"

Here I Am (Singing My Way Home) - Джеймі Олександр Хартман, Дженніфер Хадсон, Кароль Кінг "Повага"

Переможець: No Time to Die — Біллі Айліш, Фіннеас О'Коннелл "Не час помирати"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Біллі Айліш - співавторка і виконавиця пісні з останнього фільму про Джеймса Бонда

Найкращий драматичний серіал

"Люпен"

"Ранкове шоу"

"Пост"

"Гра в кальмара"

Переможець: "Спадкоємці"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Узо Адуба, "Пацієнти"

Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу"

Крістін Баранські, "Гарна боротьба"

Елізабет Мосс, "Оповідь служниці"

Переможниця: Ем Джей Родрігес, "Поза"

Найкращий актор у драматичному серіалі

Браян Кокс, "Спадкоємці"

Лі Чон Чже, "Гра в кальмара"

Біллі Портер, "Поза"

Омар Сі, "Люпен"

Переможець: Джеремі Стронг, "Спадкоємці"

Найкращий серіал у жанрі мюзикл чи комедія

"Велика"

"Вбивства в одному приміщенні"

"Пси резервації"

"Тед Лассо"

Переможець: "Хитрощі"

Найкраща акторка у серіалі жанру мюзикл чи комедія

Ханна Айнбіндер, "Хитрощі"

Ель Фаннінг, "Велика"

Ісса Рей, "Біла ворона"

Трейсі Елліс Росс, "Темніють"

Переможниця: Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор у серіалі жанру мюзикл чи комедія

Ентоні Андерсон, "Темніють"

Ніколас Холт, "Велика"

Стів Мартін, "Вбивства в одному будинку"

Мартін Шорт, "Вбивства в одному будинку"

Переможець: Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"

Найкращий міні-серіал, антологія або фільм, знятий для телебачення

"Ломка"

"Імпічмент: Американська історія злочинів"

"Прибиральниця"

"Мейр із Істтауна"

Переможець: "Підземна залізниця"

Найкраща акторка у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення

Джессіка Честейн, "Сцени із подружнього життя"

Синтія Еріво, "Геній: Арета"

Елізабет Олсен, "ВандаВіжн"

Маргарет Куеллі, "Прибиральниця"

Переможниця: Кейт Вінслет, "Мейр із Істтауна"

Найкращий актор у міні-серіалі, антології чи фільмі, знятому для телебачення

Пол Беттані, "ВандаВіжн"

Оскар Айзек,"Сцени із подружнього життя"

Юен МакГрегор, "Холстон"

Тахар Рахім, "Змій"

Переможець: Майкл Кітон, "Ломка"