У Британії знайшли рештки величезного "морського дракона". Їм понад 90 млн років

30 хвилин(и) тому

Автор фото, MATTHEW POWER PHOTOGRAPHY

"Я зателефонував до окружної ради і сказав, що, здається, знайшов динозавра", - каже Джо Девіс, який працює в природному заповіднику Ратленд.

Під час роботи з благоустрою водойми заповідника в лютому 2021 року він помітив, що з мулу стирчить щось дивне.

Це був не динозавр. Але це були скам'янілі рештки десятиметрового морського хижака під назвою іхтіозавр.

І він виявився найбільшим серед будь-коли знайдених у Британії.

"Це виглядало як камінням або гребені в багнюці, і я подумав, що це щось інше, щось органічне, - сказав Девіс кореспонденту BBC News Джоні Фішеру. - Тоді ми побачили щось схоже на щелепну кістку".

У Раді округу Ратленд йому повідомили, що у них немає відділу динозаврів, і йому згодом перетелефонують. Для більш детального вивчення знахідки відправили групу палеонтологів.

Автор фото, Anglian Water

Вони дійшли висновку, що це іхтіозавр - тип теплокровного морського хижака, який дихає повітрям, схожий на дельфінів. Вони жили від 250 до 90 мільйонів років тому і сягали 25 метрів у довжину.

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Доктор Дін Ломакс, палеонтолог з Манчестерського університету, який керував розкопками, назвав відкриття безпрецедентним і - через його розміри та цілісність - "однією з найбільших знахідок у британській палеонтологічній історії".

"Зазвичай рештки іхтіозаврів та інших морських рептилій виявляють уздовж юрського узбережжя в Дорсеті або на узбережжі Йоркшира, де багато з них виходять на поверхню внаслідок ерозії скель. Тут, всередині країни, це дуже незвично", - розповів він.

Ратленд розташований за понад тридцять миль від узбережжя, але 200 мільйонів років тому рівень моря був вищий, тож на цьому місці був неглибокий океан.

Коли наприкінці літа 2021 року рівень води у водосховищі Ратленда знову знизився, команда палеонтологів приїхала для розкопок решток. Особливу увагу приділили видаленню величезного черепа.

Великий блок глини з головою іхтіозавра обережно викопали, а потім покрити гіпсом і поклали на дерев'яні дошки.

Блок вагою майже тонну витягли з мулу і тепер будуть досліджувати.

"Багато людей подумали, що я кепкую з них, коли я сказав, що знайшов велику морську рептилію на роботі, - сказав Девіс. - Думаю, багато людей не повірять у це, поки не побачать по телебаченню".