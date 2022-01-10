Зеленський хоче, щоб підлітки теж отримали тисячу за вакцинацію

1 година тому

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Президент Володимир Зеленський поставив Кабінету міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тисячі гривень підліткам 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Гроші мають виплачувати в межах програми "єПідтримка", сказав президент на нараді з урядом, інформує Офіс президента.

Якою саме буде процедура отримання неповнолітніми виплати, поки невідомо.

Заявки на отримання 1 тис. грн допомоги за програмою "єПідтримка" уже подали понад 6,7 млн українців, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На рахунки українців уже перерахували 6 млрд грн.

У межах програми українці вже використали 1 млрд грн, із яких на книжки пішло 35% коштів, кіно - 29%, залізничні квитки - 13%, театри - 12%, спортклуби - 7,5%.

Порядок запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей старших 60 років, що раніше анонсував президент, поки що розробляється.

Також уряд думає, як заохотити вакцинуватися сільське населення. Зокрема Міністерство охорони здоров'я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися селами, щоб зробити щеплення доступним для місцевих.

В Україні вакциновано 14,8 млн людей, з яких 13,98 млн отримали дві дози.

Водночас показники захворюваності на COVID-19 і далі демонструють позитивну динаміку, зокрема сьогодні хворіють 92,3 тис. людей.

Бустерна доза

6 січня в Україні почали робити щеплення бустерною дозою. І сьогодні додаткову дозу отримало 20 тисяч осіб, додали в уряді.

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Отримати бустер можуть усі охочі від 18 років.

Робити бустерну дозу можна через 6 - 9 місяців після другої дози.

Через те, що отримати бустерну дозу рекомендують тільки після 6 місяців від дати другої дози, робити це вже зараз зможуть тільки ті українці, які повністю вакцинувались у червні та на початку липня.⠀

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Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам, тобто Moderna або Comirnaty від Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустер можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Перед тим у МОЗ розповіли, що щеплення будуть робити за такими схемами:

• якщо перші дві дози Moderna або Pfizer, то бустер - Moderna або Pfizer,

• якщо перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер - Moderna або Pfizer,

• якщо перші дві дози CoronaVac, то бустер - Pfizer,

• перші дві дози за змішаною схемою, тоді бустер - Moderna або Pfizer.

Додаткового сертифіката про вакцинацію не буде. Проте в кінці січня в ньому зʼявиться інформація про третю дозу. Дія самого сертифікату продовжиться на 270 днів, йдеться у повідомленні системи Helsi.me.