Глобальне потепління набирає обертів. 2021 - у п'ятірці найспекотніших в історії

Олексій Калмиков

ВВС

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Минуле десятиліття було найспекотнішим за останні 125 тисяч років

Планета пережила черговий рекордно спекотний рік, кажуть вчені та попереджають, що разом із температурою збільшується і концентрація парникових газів - головної причини глобального потепління, спричиненого людиною.

Останні сім років були найспекотнішими за всю історію спостережень. А 2021 зайняв п'яте місце, підрахували європейські вчені, які відстежують зміну клімату в центрі Коперника при ЄС.

"Зараз як ніколи очевидна невідкладність боротьби зі зміною клімату", - сказав керівник програми Маріо Фаччіні, виступаючи зі звітом на пресконференції у понеділок.

Попри прохолодний початок року, 2021-й опинився серед рекордсменів і продовжив тривожну традицію минулого десятиліття, найбільш спекотного за 125 тисяч років.

І потепління продовжиться через накопичені в атмосфері парникові гази та нові викиди, упевнені вчені. Що б не робило людство, найближчі десятиліття цей тренд не змінити - можна лише пом'якшити його наслідки, попередила минулого року Всесвітня метеорологічна організація.

Центр Коперника підтвердив у понеділок, що концентрація парникових газів в атмосфері продовжила збільшуватись у 2021 році. Рекорди побили і вуглекислий газ, і метан.

Вже +1,2 °С

Минулого року вчені зробили остаточний висновок: планета нагрівається, а людина - безперечна причина глобального потепління. Під цим висновком підписалася як наукова спільнота, так і політики багатьох країн світу.

Вони ще раніше закріпили в Паризькій угоді обіцянку скоротити викиди парникових газів, щоб до середини століття спробувати утримати глобальне підвищення середніх температур у межах 1,5 °С у порівнянні з доіндустріальним рівнем.

Ця стеля буде пробита на 10 років раніше, вже 2040-го, попередили вчені. А наступний рубіж - потепління на 2 °С, що загрожує катастрофічними наслідками, настане вже до кінця цього століття, якщо найближчі два десятиліття ми продовжимо коптити небо і рубати ліси такими ж темпами.

У 2021 році, за оприлюдненою в понеділок інформацією центру Коперника, середньорічна температура була на 1,1-1,2 °C вище, ніж у 1850-1900 роках.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2021 році у Гренландії розтанув рекордний об'єм льоду, а за останні 15 років - 5 трлн тонн. Цього достатньо для підвищення рівня світового океану на кілька сантиметрів.

Зміна клімату на планеті загрожує людству, оскільки несе природні катаклізми, масову міграцію, затоплені міста та поля, банкрутство страхових компаній та держав. Рахунок жертв глобального потепління вже йде на десятки тисяч.

Природні "гойдалки"

2021 ще раз підтвердив висновки вчених про те, що глобальне потепління виявляється не в приході затишного тепла на зміну мерзлякуватості, а в розгойдуванні погодних "гойдалок" між холодом і спекою.

Усе тому, що нагрівання планети веде до збоїв у системі охолодження і циркуляції води та повітря. Почастішають посухи, морози, урагани, лісові пожежі та повені.

У 2021 році ці "гойдалки" були і географічними, і часовими.

Спекотна Австралія пережила найпрохолодніший рік за десятиліття. Вперше за останні п'ять років на континенті не було посухи. А Європа, навпаки, потерпала від спеки рекордно теплим літом-2021.

Загалом на планеті перші п'ять місяців минулого року були прохолодними для цього століття. Однак із червня по жовтень температури не опускалися нижче четвертого місця за всю історію спостережень.