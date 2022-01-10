Складні переговори в Женеві. Про що домовилися Росія та США?

1 година тому

Автор фото, Wendy R. Sherman/Twitter Підпис до фото, Заступник держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков

Росія не має планів "нападати" на Україну, а бойова підготовка військ відбувається на російській території, повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков за підсумками зустрічі у Женеві.

Водночас очільниця американської делегації Венді Шерман після переговорів заявила, що Росія не відповіла прямо на запитання про готовність до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

Зустріч між представниками США та Росії у Женеві тривала приблизно 7,5 години. Вона проходила за зачиненими дверима, сторони переривалися лише на короткий ланч.

Росія не планує "нападати"

Рябков на брифінгу розповів, що переговори Росії та США щодо стратегічної стабільності були складними, але конкретними.

При цьому він зазначив, що головні питання і надалі залишаються у підвішеному стані, Москва не побачила у Вашингтона розуміння "імперативності їх вирішення в ключі, що влаштовує нас".

"Ми представили американцям детально логіку і змістовну частину наших пропозицій, пояснили чому отримання правових гарантій нерозширення НАТО - це абсолютний імператив. Чому нам в обов'язковому порядку треба отримати гарантії нерозміщення біля російських кордонів відповідних ударних засобів", - цитує Рябкова російська агенція РИА "Новости".

За його словами, саме НАТО має зробити крок назустріч російським пропозиціям щодо гарантій безпеки, а не навпаки.

Також Рябков запевнив, що Росія не планує нападати на Україну.

"Жодних планів, намірів, напасти в лапках на Україну у нас немає і бути не може. А всі заходи щодо бойової підготовки військ, сил здійснюються в межах нашої національної території. При чому у цьому випадку немає підстав побоюватися якогось ескалаційного сценарію", - сказав Рябков на брифінгу після завершення переговорів.

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Своєю чергою глава американської делегації Венді Шерман заявила, що Вашингтон нікому не дозволить закрити двері в НАТО для будь-якої країни.

Вона також зауважила, що Росія не дала прямої відповіді щодо того, чи готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання", - сказала Шерман під час телефонного брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи має вона інформацію, яка вказує на те, що Росія готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Вони можуть довести, що вони не мають намірів вторгнутися (на Україну - Ред.), повернувши військових назад на місця дислокації", - цитує Шерман "Интерфакс".

"Нездійсненні вимоги" Росії

Заяву щодо переговорів оприлюднив і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він переконаний, що США буде важко досягнути прогресу у перемовинах, якщо Росія продовжить нарощувати війська біля кордонів з Україною.

Про це йдеться у заяві Блінкена, яку оприлюднило Посольство США в Україні у Twitter одразу після завершення зустрічі між представниками США і Росії.

"Частиною російської стратегії є висування списку абсолютно нездійсненних вимог, а потім стверджувати, що інша сторона не хоче працювати спільно, і використовувати це як свого роду виправдання агресивних дій", - наголосив Блінкен.

Зокрема, за його словами, росіяни "хочуть втягнути нас у дискусію про НАТО, а не зосередитися на поточному питанні, яке полягає у їхній агресії проти України".

"Буде дуже важко досягти реального прогресу, якщо Росія продовжить ескалацію свого військового нарощування та свою запальну риторику. Ми чітко дали зрозуміти Росії, з чим вона зіткнеться, якщо продовжить йти цим шляхом - з серйозними наслідками", - наголосив держсекретар США.

Кілька раундів переговорів

Переговори в Женеві, які пройшли у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності США-Росія, стали першим раундом дискусій. Їх мета - пошук шляхів деескалації у Європі.

Діалог відбувається на тлі зосередження російських військ біля кордонів України, про що іноземні ЗМІ повідомляли ще з кінця жовтня.

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Також причиною переговорів став ультиматум Кремля про "гарантії безпеки" у Європі. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися прийняти Україну до Альянсу, а також не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР.

З американського боку заперечили готовність обговорювати такі вимоги.

10 січня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо майбутнього членства України в Альянсі.

12 січня запланований другий раунд спілкування з РФ у межах засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі.

Наступного дня, 13 січня переговори з російською стороною мають пройти у форматі Постійної ради ОБСЄ у Відні.