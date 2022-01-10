Голодний борсук допоміг знайти скарб

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ймовірно, борсук шукав ягоди та черв'яків, щоби поїсти, коли знайшов скарб.

Голодний борсук розкопав найбільшу колекцію римських монет, які коли-небудь вдавалося знайти, на півночі Іспанії.

Скарб знайшли біля нори тварини в муніципалітеті Градо, Астурія.

Вважається, що тварина знайшла скарб, коли відчайдушно шукала їжу минулої зими, яка була суворою.

Регіон накрив сильний снігопад під час шторму "Філомена".

У відчайдушних спробах знайти їжу тварина, яка на думку дослідників, могла бути борсуком, розкопала невелику щілину біля свого притулку.

Але застосунку старим монетам тварина не знайшла, залишивши частину з них біля свого лігва.

Археологи знайшли 209 предметів під час відвідин печери Ла-Куеста разом з місцевим жителем, йдеться у звіті, нещодавно опублікованому в археологічному журналі.

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Колекція монет виявилася справжньою знахідкою, що датується приблизно 3 - 5 століттями нашої ери.

Вважається, що монети були виготовлені в Константинополі (сучасний Стамбул, Туреччина) і Салоніки (Греція), розповів один з дослідників в коментарі іспанській газеті El País.

Дослідники додали, що це найбільший на сьогодні скарб римських монет, знайдений у печері на півночі Іспанії.

Інші скарби знайшли в лісах Градо у 1930-х роках. Тоді у цьому районі знайшли 14 золотих монет часів правління римського імператора Костянтина I.

Дослідницький проєкт, що фінансується департаментом культури провінції Астурія, знаходиться на початковому етапі, і дослідники сподіваються повернутися в цю місцевість, щоб провести додаткові розкопки.

Але поки що тільки борсук знає, чи можна знайти ще скарб.