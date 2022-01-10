Голодний борсук допоміг знайти скарб
Голодний борсук розкопав найбільшу колекцію римських монет, які коли-небудь вдавалося знайти, на півночі Іспанії.
Скарб знайшли біля нори тварини в муніципалітеті Градо, Астурія.
Вважається, що тварина знайшла скарб, коли відчайдушно шукала їжу минулої зими, яка була суворою.
Регіон накрив сильний снігопад під час шторму "Філомена".
У відчайдушних спробах знайти їжу тварина, яка на думку дослідників, могла бути борсуком, розкопала невелику щілину біля свого притулку.
Але застосунку старим монетам тварина не знайшла, залишивши частину з них біля свого лігва.
Археологи знайшли 209 предметів під час відвідин печери Ла-Куеста разом з місцевим жителем, йдеться у звіті, нещодавно опублікованому в археологічному журналі.
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Кінець подкаст
Колекція монет виявилася справжньою знахідкою, що датується приблизно 3 - 5 століттями нашої ери.
Вважається, що монети були виготовлені в Константинополі (сучасний Стамбул, Туреччина) і Салоніки (Греція), розповів один з дослідників в коментарі іспанській газеті El País.
Дослідники додали, що це найбільший на сьогодні скарб римських монет, знайдений у печері на півночі Іспанії.
Інші скарби знайшли в лісах Градо у 1930-х роках. Тоді у цьому районі знайшли 14 золотих монет часів правління римського імператора Костянтина I.
Дослідницький проєкт, що фінансується департаментом культури провінції Астурія, знаходиться на початковому етапі, і дослідники сподіваються повернутися в цю місцевість, щоб провести додаткові розкопки.
Але поки що тільки борсук знає, чи можна знайти ще скарб.