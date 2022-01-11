Людина з серцем свині. Пацієнту вперше пересадили серце тварини

37 хвилин(и) тому

Автор фото, University of Maryland School of Medicine Підпис до фото, Хірург Бартлі Гріффіт та Девід Беннет у січні 2022 року

Американські хірурги здійснили першу у світі експериментальну операцію, під час якої пацієнту пересадили генетично модифіковане серце свині. Лікарі кажуть, що це єдиний шанс Девіда Беннета на виживання - без пересадки на нього чекала б неминуча смерть.

За словами хірургів, операцію, яка тривала сім годин, зробили Беннету три дні тому, і зараз його стан залишається хорошим.

"Для мене вибір був між смертю та цією пересадкою, - сказав 57-річний Беннет напередодні операції. - Я розумію, що подальша моя доля абсолютно невідома, але для мене це останній шанс".

Фахівці з медичного центру Університету Меріленду отримали від влади спеціальний дозвіл на операцію. Вони пояснили, що без неї пацієнт помре. Чи увінчається пересадка успіхом, досі остаточно не зрозуміло.

Для хірургів операція стала результатом багаторічних досліджень. Вони сподіваються, що їхній успіх допоможе порятунку життів багатьох людей по всьому світу. У своїй заяві Університет Меріленду цитує хірурга Бартлі Гріффіта, за словами якого операція покликана "наблизити вирішення кризи з нестачею донорських органів".

За даними сайту OrganDonor.gov, тільки в США на пересадки донорських органів чекають близько 100 тис. людей, і 17 пацієнтів щодня помирають через нестачу цих органів.

Генетична модифікація

Вчені вже давно обговорюють можливість трансплантації органів тварин людям, тобто ксенотрансплантацію. У кардіохірургії вже повсюдно використовують пересадку людині деяких частин свинячого серця, зокрема серцевих клапанів.

Автор фото, University of Maryland School of Medicine

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У жовтні 2021 року хірурги в Нью-Йорку повідомили, що провели успішну пересадку людині свинячої нирки: на той момент це була найскладніша така операція в історії. Однак в пацієнта, якому пересадили цю нирку, настала смерть головного мозку, і надій на його одужання не було.

Разом з тим Беннет сподівається, що тепер він зможе продовжити звичайне життя. До операції він протягом шести тижнів був прикутий до лікарняного ліжка через смертельне серцеве захворювання. Він жив лише завдяки медичній апаратурі.

"Дуже хочу встати з ліжка, коли прийду до тями", - сказав він минулого тижня.

Як розвиватимуться події після операції, наразі невідомо. AFP передає, що тварина, серце якої використовували для пересадки, була генетично модифікованою: вченим довелося позбутися гена, який міг викликати відторгнення пересадженого органу.

Як каже Гріффіт, зараз лікарі "діють з усією обережністю" та уважно стежать за станом пацієнта.

Син Беннета повідомив в інтерв'ю AP, що зараз їхня сім'я "занурена в невідомість".

"Він розуміє, наскільки велике значення того, що зробили, усвідомлює, яке це велике досягнення", - сказав він про свого батька.