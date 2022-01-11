Давид Сассолі: помер президент Європарламенту

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Колишній тележурналіст та представник італійських лівоцентристів очолював Європарламент з 2019 року

Президент Європарламенту Давид Сассолі помер у 65 років, повідомив його речник.

Колишній італійський журналіст і лівоцентристський політик тяжко хворів понад два тижні.

Минулого місяця Давида Сассолі госпіталізували в Італії через ускладнення в роботі його імунної системи.

Він помер у вівторок вранці у лікарні в Авіано, повідомив його речник Роберто Куйо.

У вересні Сассолі доставили до лікарні в Страсбурзі, де він пройшов курс лікування від важкої пневмонії. У листопаді він повернувся до роботи.

Голосування щодо обрання нового президента Європарламенту заплановане на кінець цього місяця. Пан Сассолі ще раніше казав, що не буде претендувати на переобрання.

Колишній ведучий телевізійної служби новин став президентом парламенту, в якому працюють 705 депутатів з усіх країн ЄС, у липні 2019 року.

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Ця роль вважається однією з головних в інтеграційному об'єднанні та передбачає головування на сесіях та нагляд за діяльністю парламенту.

Він переміг трьох інших кандидатів на цю роль, а у промові після своєї перемоги він закликав ЄС повернутися до ідей своїх батьків-засновників, які замінили війну та націоналізм на мир та рівність.

Давид Сассолі залишив тридцятирічну кар'єру в журналістиці та став членом Європарламенту від Демократичної партії Італії у 2009 році.

Він був членом лівоцентристського Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, другої за величиною групи у парламенті.

"Який великий шок і велика втрата. Я глибоко засмучений", - написав євродепутат Ісмаїл Ертуг у Twitter.

Інший депутат Європарламенту, Паоло Борча, висловив співчуття родині пана Сассолі і сказав, що ця новина його приголомшила.