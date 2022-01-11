"Я вирішив перечекати зовні". Письменник Віктор Шендерович заявив, що їде з Росії

1 година тому

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Російський письменник-сатирик та публіцист Віктор Шендерович заявив, що вирішив виїхати з Росії через загрозу переслідування у справі про наклеп. Заяву з проханням порушити проти Шендеровича кримінальну справу нещодавно подала до московської поліції компанія "Конкорд" Євгена Пригожина.

Пригожин - наближений до Володимира Путіна бізнесмен, його ім'я пов'язують із приватною військовою компанією "Вагнер" та розширенням активності Росії в Африці. Водночас сам бізнесмен заперечує зв'язки з "вагнерівцями".

Шендерович пояснив у Facebook, що побоюється не стільки можливого позбавлення волі (згідно з російським законодавством, термін за цією статтею може становити до п'яти років), скільки досудових заходів.

"На жаль, ст. 128.1 Кримінального кодексу РФ передбачає обмеження волі на час слідства, і в мене чомусь немає особливих підстав сумніватися в тому, що цю норму можуть застосувати", - пише Шендерович.

"Я вирішив перечекати зовні, - продовжує він. - Можливо, когось засмутить моє небажання доводити залишком свого життя аксіому про путінське правосуддя - на мою думку, ця справа давно вже порожня та зайва".

Причини свого від'їзду він пояснює так: "Поки цей Пригожин тут є елітою, я, отже, продовжу виконувати функцію іноземного агента - за межами батьківщини, але без намордника. Так і мені буде приємніше, і вам веселіше".

При цьому Шендерович обіцяє залишатися в ефірі "Эхо Москвы", а також телекомпаній "Дождь" та RTVI.

Пригожин звинувачує Шендеровича у наклепі через його висловлювання у програмі "Особлива думка" в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

Наприкінці грудня минулого року Приморський районний суд Санкт-Петербурга стягнув за позовом Пригожина з Шендеровича 100 тис. рублів (36,7 тис. грн) та 1 млн рублів (367 тис. грн) - з "Эхо Москвы". Головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов заявив РБК, що "Эхо" має намір оскаржити це рішення як неправомірне.

30 грудня компанія Пригожина "Конкорд" повідомила у своєму каналі в Telegram, що подала заяву про порушення проти Шендеровича кримінальної справи за статтею про наклеп.

"Звертаємо увагу, що всі журналісти, які дозволяють собі грубі, цинічні та недостовірні висловлювання щодо Євгена Вікторовича [Пригожина], будуть притягуватися не лише до фінансової, а й до кримінальної відповідальності", - пишуть юристи "Конкорду".

Санкції Європи проти Пригожина

Того ж дня, коли була оприлюднена ця заява, міністерство юстиції Росії включило Шендеровича до реєстру засобів масової інформації -"іноземних агентів".

Разом з ним до нього потрапили галерист Марат Гельман, головний редактор видання "Холод" Таїсія Бекбулатова, учасниці Pussy Riot Надія Толоконнікова та Вероніка Нікульшина, а також ярославський громадський діяч Андрій Алексєєв та журналісти Іван Бєляєв та Олена Владикіна.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Євген Пригожин показує Путіну свою фабрику шкільних сніданків, 2010 рік

13 грудня Євросоюз запровадив санкції щодо чотирьох юридичних та восьми фізичних осіб, які, як вважають у Брюсселі, пов'язані з "групою Вагнера". Західні країни вважають, що Кремль використовує цю групу найманців, яка має тісні фінансові зв'язки з Пригожиним, як важелі впливу в міжнародних конфліктах.

Рік тому Брюссель також запровадив персональні санкції проти Пригожина, якого в пресі часто називають "кухарем Путіна" за тісні зв'язки з Кремлем та дружбу з президентом.

Євген Пригожин неодноразово підкреслював, що не має зв'язків із "Вагнером". Кремль заявляє, що найманство заборонено російським законодавством, і відхрещується від будь-яких зв'язків із "групою Вагнера".