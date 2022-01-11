"Я вирішив перечекати зовні". Письменник Віктор Шендерович заявив, що їде з Росії
Російський письменник-сатирик та публіцист Віктор Шендерович заявив, що вирішив виїхати з Росії через загрозу переслідування у справі про наклеп. Заяву з проханням порушити проти Шендеровича кримінальну справу нещодавно подала до московської поліції компанія "Конкорд" Євгена Пригожина.
Пригожин - наближений до Володимира Путіна бізнесмен, його ім'я пов'язують із приватною військовою компанією "Вагнер" та розширенням активності Росії в Африці. Водночас сам бізнесмен заперечує зв'язки з "вагнерівцями".
Шендерович пояснив у Facebook, що побоюється не стільки можливого позбавлення волі (згідно з російським законодавством, термін за цією статтею може становити до п'яти років), скільки досудових заходів.
"На жаль, ст. 128.1 Кримінального кодексу РФ передбачає обмеження волі на час слідства, і в мене чомусь немає особливих підстав сумніватися в тому, що цю норму можуть застосувати", - пише Шендерович.
"Я вирішив перечекати зовні, - продовжує він. - Можливо, когось засмутить моє небажання доводити залишком свого життя аксіому про путінське правосуддя - на мою думку, ця справа давно вже порожня та зайва".
Причини свого від'їзду він пояснює так: "Поки цей Пригожин тут є елітою, я, отже, продовжу виконувати функцію іноземного агента - за межами батьківщини, але без намордника. Так і мені буде приємніше, і вам веселіше".
При цьому Шендерович обіцяє залишатися в ефірі "Эхо Москвы", а також телекомпаній "Дождь" та RTVI.
Пригожин звинувачує Шендеровича у наклепі через його висловлювання у програмі "Особлива думка" в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".
Наприкінці грудня минулого року Приморський районний суд Санкт-Петербурга стягнув за позовом Пригожина з Шендеровича 100 тис. рублів (36,7 тис. грн) та 1 млн рублів (367 тис. грн) - з "Эхо Москвы". Головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов заявив РБК, що "Эхо" має намір оскаржити це рішення як неправомірне.
30 грудня компанія Пригожина "Конкорд" повідомила у своєму каналі в Telegram, що подала заяву про порушення проти Шендеровича кримінальної справи за статтею про наклеп.
"Звертаємо увагу, що всі журналісти, які дозволяють собі грубі, цинічні та недостовірні висловлювання щодо Євгена Вікторовича [Пригожина], будуть притягуватися не лише до фінансової, а й до кримінальної відповідальності", - пишуть юристи "Конкорду".
Санкції Європи проти Пригожина
Того ж дня, коли була оприлюднена ця заява, міністерство юстиції Росії включило Шендеровича до реєстру засобів масової інформації -"іноземних агентів".
Разом з ним до нього потрапили галерист Марат Гельман, головний редактор видання "Холод" Таїсія Бекбулатова, учасниці Pussy Riot Надія Толоконнікова та Вероніка Нікульшина, а також ярославський громадський діяч Андрій Алексєєв та журналісти Іван Бєляєв та Олена Владикіна.
13 грудня Євросоюз запровадив санкції щодо чотирьох юридичних та восьми фізичних осіб, які, як вважають у Брюсселі, пов'язані з "групою Вагнера". Західні країни вважають, що Кремль використовує цю групу найманців, яка має тісні фінансові зв'язки з Пригожиним, як важелі впливу в міжнародних конфліктах.
Рік тому Брюссель також запровадив персональні санкції проти Пригожина, якого в пресі часто називають "кухарем Путіна" за тісні зв'язки з Кремлем та дружбу з президентом.
Євген Пригожин неодноразово підкреслював, що не має зв'язків із "Вагнером". Кремль заявляє, що найманство заборонено російським законодавством, і відхрещується від будь-яких зв'язків із "групою Вагнера".