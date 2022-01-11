У Казахстані заявили про виведення миротворців ОДКБ і призначили новий уряд

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські миротворці на вулицях Алмати

Миротворча місія ОДКБ в Казахстані успішно виконала завдання і з 13 січня розпочнеться її виведення з країни, яке триватиме 10 днів. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу у парламенті країни.

"Основну місію сил ОДКБ завершено, через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ", - повідомив він.

За словами президента Казахстану, без запрошення миротворців ОДКБ країна могла втратити контроль над найбільшим містом та колишньою столицею країни Алмати. Він визнав, що в певний момент влада втратила контроль над Алмати та 9 обласними центрами.

Токаєв також визнав, що в Казахстані відбулося соціальне розшарування населення, а основну вигоду від національної економіки отримують олігархічні групи, натомість необхідно, щоб від зростання економіки користь отримували всі групи населення.

У Казахстані також сьогодні призначили новий уряд на чолі з 49-річним Аліханом Смаіловим, який раніше був міністром фінансів.

Нагадаємо, що протести почалися 2 січня у західному Казахстані, в Мангистауській області, через підвищення цін на скраплений газ. У цьому регіоні протести відбувалися переважно у мирній формі.

Натомість в кількох інших регіонах з 4-5 січня протести переросли в сутички з силовиками та захоплення держадміністрацій, а у колишній столиці країни Алмати на півдні країни розгорнулися справжні вуличні бої, які тривали до 7 січня.

Президент Токаєв називає людей, які вийшли на вулиці Казахстану, "деструктивними силами", змовниками та "міжнародними терористичними бандами". Проте опитані ВВС експерти ставлять під сумнів слова політика.

"Якщо уважно придивитися до тих подій, які влада раніше називала "терористичними актами", можна побачити набагато складнішу картину, пов'язану з боротьбою за владу всередині еліт", - каже експерт британського Королівського інституту міжнародних відносин Кейт Маллінсон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Касим-Жомарт Токаєв наполягає, що проти країни діяли терористи, але зараз звинувачує в недбальстві і колишнє керівництво спецслужби КНБ на чолі з найближчим соратником Назарбаєва Карімом Масімовим

Розгортання сил ОДКБ розпочалося в Казахстані на прохання президента Токаєва 6 січня 2022 року. Станом на 10 січня в країні розмістили понад 2000 військових з Росії, Білорусі, Киргизстану, Таджикистану, Вірменії.

10 січня під час онлайн-саміту ОДКБ президент Росії Володимир Путін заявив, що сили ОДКБ перебуватимуть на території Казахстану "стільки, скільки необхідно".

Президент Казахстану на цьому ж онлайн-саміті повідомив, що на тлі протестів в країні відбувалася спроба державного перевороту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірменські миротворці в Казахстані

Затримання соратника Назарбаєва та загадкові смерті силовиків

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Ще 8 січня влада повідомила про затримання колишнього голови Комітету нацбезпеки Казахстану Каріма Масімова. Він двічі був головою уряду за часів експрезидента Нурсултана Назарбаєва, очолював його президентську адміністрацію, а з 2016 і до січня 2022 року очолював Комітет нацбезпеки.

Масімова підозрюють у державній зраді. Його затримання додало аргументів ЗМІ, які звертають увагу на протистоянні між чинним президентом Токаєвим та оточенням експрезидента Нурсултана Назарбаєва, який пішов у відставку у 2019 році, але до 5 січня 2022 року зберігав посаду голови Ради безпеки.

У виступі 11 січня в парламенті країни президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Комітет національної безпеки проґавив загрозу національній безпеці, яка зростала кілька років, а деяких регіонах спецслужби здали відомчі об'єкти зі сховищами зброї без спротиву.

Також 10 січня знайшли мертвими двох високопосадовців правоохоронних органів країни: начальника департаменту поліції Жамбилської області генерал-майора Жаната Сулейменова та полковника Комітету національної безпеки Азамата Ібраєва. Одна з версій - вони покінчили життя самогубством.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На вулицях Алмати, 11 січня

Скандал з затриманням киргизів

За участь у заворушеннях у Казахстані затримали вже 7939 людей, повідомило у понеділок вранці Міністерство внутрішніх справ країни.

У відомстві кажуть, що "ситуацією скористалися терористичні, екстремістські та кримінальні групи для ескалації напруги та насильства".

Влада постійно говорить про насильство, яке спрямовували з території інших громадян та про участь в заворушеннях іноземців. МВС Казахстану повідомило, що лише в одному з сіл Алматинської області затримали 100 громадян іншої держави, проте їхнє громадянство не повідомили.

Однак перша спроба пред'явити світу "іноземного найманця" закінчилася гучним скандалом, повідомляє кореспондентка BBC Наргіза Рискулова.

На вихідних влада Казахстану опублікувала відео з людиною, яку назвали безробітним з Киргизстану. Чоловіка звинуватили в тому, що він брав участь у заворушеннях за 200 доларів. Незабаром з'ясувалося, що насправді це відомий джазовий киргизький музикант Вікрам Рузахунов, після протестів киргизької влади він повернувся на батьківщину з явними слідами побиття.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Киргизького джазового музиканта Вікрама Рузахунова ледь не зробили цапом-відбувайлом

Рузахунов опублікував відео, в якому подякував киргизькій владі за допомогу."Помітно, що його катували, звичайно, він зробив би будь-яке визнання", - сказала BBC Гулзада Рискулова, знайома Рузахунова та відома у Киргизстані співачка.

Держканали Казахстану прибрали зі своїх облікових записів відео з Рузахуновим, а силовики спробували заявити, що на ньому була інша людина - громадянин Киргизстану Закір Юбуров, але порівняння того відеозапису та звернення, яке музикант опублікував після звільнення, не залишає місця для сумнівів.

МЗС Киргизстану надіслало ще одну ноту протесту до Казахстану щодо Закіра Юбурова та інших затриманих киргизстанців. Офіційно Казахстан тримає під вартою чотирьох громадян Киргизстану, але повної інформації про них наразі немає.

Голова Державного комітету нацбезпеки Киргизстану Камчібек Ташієв закликав чиновників Казахстану "змінити риторику розслідування".

"Звинувачувати наших громадян у тероризмі - неправильно. Я відповідально можу заявити, що на території нашої країни жодних терористів немає і не може бути. Жоден терорист не може пройти у бік Казахстану для проведення будь-яких спеціальних заходів", - заявив він.

За офіційними даними, в Казахстані живуть та працюють 100 тисяч громадян Киргизстану.