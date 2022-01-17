Порошенко вилетів в Україну. Чи затримають його в аеропорту?

41 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Порошенко в літаку в оточенні депутатів "ЄС" та журналістів. Поруч Марина Порошенко

Петро Порошенко вилетів із Варшави о восьмій ранку (за київським часом) рейсовим літаком бюджетної авіакомпанії Wizzair.

Він має прилетіти до Києва о 9 годині в аеропорт імені Сікорського (Жуляни), де його вже чекають кілька тисяч прихильників та політичних соратників.

Автор фото, Reuters

Раніше очікувалось, що п'ятого президента можуть затримати в аеропорту одразу ж після повернення до України на вимогу Служби безпеки та Державного бюро розслідувань.

Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у період 2014-2015 років, під час постачання енергетичного вугілля з території самопроголошених "ДНР-ЛНР".

Майже місяць правоохоронці проводили слідчі дії проти Порошенка, який покинув Україну 17 грудня, а суд навіть арештував його майно.

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Соратники Порошенка очікували, що правоохоронці можуть затримати його і доправити до суду для обрання запобіжного заходу. Адже слідчі мають ордер на примусове доправлення.

Засідання суду має відбутись 17 січня - самі адвокати просили призначити засідання на день повернення. Початок засідання запланований на 11 годину ранку.

Партія ЄС навіть зібрала в аеропорту кількатисячний мітинг прихильників. Проте напередодні повернення ДБР натякнуло, що затримувати політика не планують.

"ДБР сподівається, що Петро Порошенко - відповідальний політик та громадянин, виконає усі обов'язки процесуальні та самостійно прибуде на засідання суду", - Тетяна Сапьян.

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Тому можна припускати, що Порошенко матиме змогу самостійно покинути аеропорт та приїхати на засідання суду.

Але на пресконференції напередодні Порошенко заявив, що не вірить владі і очікує від неї порушення закону, а тому люди мають збиратись біля аеропорту попри заяви ДБР.

Впродовж місяця він перебував за межами України. У Стамбулі зустрічався із Вселенським патріархом Варфоломієм, у Варшаві мав зустрічі з польськими політиками, у Брюсселі зустрічався із керівниками Європейської народної партії. Певний час він відпочивав.

За статтями, які інкримінують експрезиденту, передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. У цій же справі його можливим спільником фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.

Показово, що 17 січня до Києва також прилітає з першим візитом після призначення керівниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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Від підозри до арешту майна

ДБР і СБУ розслідують справу про фінансування терористичних організацій і державну зраду впродовж останніх пів року.

Окрім Петра Порошенка, раніше підозри були висунуті Віктору Медведчуку, колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину та ексдепутату парламенту і колишньому раднику міністра енергетики часів президента Януковича Сергію Кузярі.

Останній, за версією слідства, безпосередньо займався постачанням вугілля із шахт, розташованих на території "ДНР-ЛНР". Пан Демчишин виїхав за кордон, а Кузяра і Медведчук перебувають під домашнім арештом.

Повістку на допит у ДБР Порошенку намагалися вручити 17 грудня просто біля парламенту, проте він уник зустрічі із правоохоронцями і того ж дня залишив Україну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петра Порошенка підозрюють у співпраці з ворогом, він вважає звинувачення абсурдними.

20 грудня один із заступників генпрокурора підписав підозру Порошенку, яку йому надіслали поштою. Ірина Венедіктова взяла в цей день відпустку, саме за законом мала б підписувати підозру народному депутату.

А 23 грудня Порошенка викликали на допит, проте він, перебуваючи у Польщі, заявив, що планує повернутися в Україну після Різдвяних свят.

Захисники експрезидента заявляли, що підозру їхньому підзахисному в законний спосіб не вручили і твердили, що поїздки Петра Порошенка за кордон були заплановані заздалегідь. В ДБР це заперечують і кажуть, що квитки на літак за кордон експрезидент взяв у день, коли йому намагалися вручити повістку про виклик до ДБР.

"Від авіакомпанії отримали інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19.04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик", - повідомляла пресслужба ДБР.

18 грудня у Стамбулі Порошенко вже зустрічався з Вселенським патріархом. Він наполягає, домовився про зустріч заздалегідь ще 15 грудня під час телефонної розмови з патріархом. І дійсно, 15 грудня Порошенко писав у твіттер, що домовився про майбутню зустріч, але не уточнював, на коли.

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24 грудня Печерський суд Києва задовольнив клопотання офісу генерального прокурора про затримання Петра Порошенка і доправлення його до суду, на якому має бути ухвалене рішення про арешт експрезидента або заставу у розмірі один мільярд гривень. Як писали ЗМІ, засідання було закритим, адвокати у ньому участі не брали.

29 грудня слідчі ДБР проводили обшуки, як повідомлялося, "за місцями можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження".

Як згодом розповідав керівник центрального штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов, обшуки відбулись у будинку помічника Петра Порошенка Юрія Оніщенка, ексдепутата Сергія Березенка та інших представників партії. За словами Турчинова, правоохоронці нічого не знайшли.

А 6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно експрезидента за клопотанням слідчих.

Плівки Бігуса і вугілля з "ДНР-ЛНР"

У травні 2021 року депутату парламенту фракції ОПЗЖ Віктору Медведчуку висунули підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму.

Невдовзі після цього команда розслідувачів Bihus.Info опублікувала низку записів телефонних розмов, на яких людина з голосом, схожим на Віктора Медведчука, розмовляє з посадовцями РФ та проросійськими діячами у сепаратистських "республіках" про ключові для України питання.

Автор фото, ЄС / bihus.info / ОПЗЖ

ЗМІ писали, що записувати розмови могла Служба безпеки України, проте у Bihus.Info не відкрили джерел отримання плівок.

Поміж іншого, на плівках, автентичність яких ВВС News Україна не може підтвердити, були розмови про постачання вугілля з непідконтрольних територій "ДНР-ЛНР" для державних ТЕЦ у 2014-2015 роках.

Віктор Медведчук, як випливає з цих записів, домовляється про схеми, за якими українська влада за готівку купувала вугілля на шахтах, підконтрольних сепаратистам, і говорить про сприяння цим схемам з боку найвищого керівництва України.

8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора висунув Медведчуку нову підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го - на початку 2015 року.

Після цього підозри отримали також ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра, а згодом і Петро Порошенко.

У підозрі експрезидента підозрюють"змову" з терористами і "державну зраду".

За версією слідчих, з осені 2014 року російське керівництво вирішило залучити до підривної діяльності проти України саме Віктора Медведчука. А він нібито за "невстановлених обставин" залучив на свій бік президента Порошенка.

Головний умисел експрезидента, за висновком слідства, полягав у "задоволенні власних політичних інтересів, недопущення падіння політичних рейтингів та рівня довіри в результаті можливого подальшого загострення відносин з країною агресором - Російською Федерацією".

Той період - час найбільш гарячої фази боїв на Донбасі між українськими силами та проросійськими бойовиками, яким активно допомагала Москва.

На той час Україна залежала від енергетичного вугілля з Донбасу, оскільки практично усі шахти, що видобувають антрацит, опинилися на непідконтрольній Києву території.

Для уникнення енергетичної кризи уряд домовився про постачання енергетичного вугілля з ПАР. Але, за висновком слідства, в інтересах Росії і "ДНР-ЛНР" Віктор Медведчук та Петро Порошенко домоглися скасування цього контракту і подальшої купівлі вугілля в сепаратистських "республіках".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Шахти Донбасу, що видобувають енергетичне вугілля для ТЕЦ, розташовані на захоплених сепаратистами територіях.

Правоохоронці кажуть, що протягом 2015 року за постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористичним організаціям "ДНР-ЛНР" перерахували понад 205 млн гривень, а загальна сума перерахованих коштів за вугілля становила понад 3,1 млрд гривень.

Іншу версію подій 2014-2015 року розповідають підозрювані.

Петро Порошенко категорично заперечує звинувачення на свою адресу. Зокрема, його адвокати заявляли, що рішення про припинення контракту з Африки було зумовлене низькою якістю вугілля.

В інтерв'ю телеканалу "Прямий" Петро Порошенко заявляв, що рішення про закупівлю вугілля на шахтах, що розташовані на непідконтрольних Києву територіях, ухвалювали РНБО та уряд.

За словами експрезидента, згідно з тими рішеннями, вугільні підприємства, що опинилися на територіях "ДНР-ЛНР", і керівників яких призначали ще до початку війни на Донбасі, відкривали рахунки на підконтрольній Україні території і надалі сплачували податки в український бюджет.

Такі заходи він пояснював загрозою енергетичного колапсу.

"У 2014-му році була дуже холодна зима. І коли в листопаді-грудні в тебе віялові відключення електроенергії - це означає не просто, що ти посидиш дві години без світла, або не буде працювати холодильник. А ти будеш сидіти без світла і відповідно електроенергії, без тепла, тому що насоси не працюють і тобі не здатні будуть подати тепло. Ти будеш сидіти без газу і ти просто замерзнеш", - наполягав Петро Порошенко.

Енергетичне вугілля за такою схемою з підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні територіях, але розташованих на в "ДНР" та "ЛНР", постачалося до лютого 2017 року - до часу, коли активісти заблокували залізничні шляхи, якими вугілля везли на теплоелектростанції.

Після тих подій сепаратисти "націоналізували" шахти та інші підприємства, а ситуація з вугіллям досьогодні лишається однією із головних загроз енергетичній безпеці України.

Що буде далі

Прокурори просять суд ухвалити рішення про арешт Петра Порошенка і грошову заставу як запобіжний захід у сумі мільярд гривень.

Однак судді можуть відхилити це клопотання, як це було під час розгляду справи Медведчука, якому інкримінують скоєння злочинів за тими самими статтями про державну зраду і сприяння тероризму, що й Петру Порошенку.

У жовтні 2021 року Печерський суд обрав як запобіжний захід домашній арешт Медведчука, відхиливши клопотання прокурорів про арешт. У грудні Київський апеляційний суд не задовольнив скарги прокурорів і залишив ухвалу суду першої інстанції у силі.

10 січня Печерський суд продовжив домашній арешт Медведчуку ще на 60 днів.

Ще одного фігуранта справи, Сергія Кузяру, Печерський суд заарештував у вересні минулого року із заставою 500 млн гривень. Бізнесмен, якого слідство вважає безпосереднім учасником постачання вугілля з непідконтрольних територій, кілька місяців перебував у слідчому ізоляторі СБУ. 12 січня Печерський суд відпустив його під домашній арешт.

Колишній міністр енергетики Володимир Демчишин, якому у листопаді 2021 року вручили підозру у тій самій кримінальній справі, за даними ЗМІ, перебуває за межами України.