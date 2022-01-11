Pokémon Go: поліцейські ловили покемонів замість грабіжників. Їх звільнили

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Двох поліцейських з Лос-Анджелеса звільнили за те, що вони під час служби переслідували покемонів, а не грабіжників-утікачів. Про це свідчать судові документи.

Авто напарників було припарковане неподалік місця інциденту, коли їх викликали на пограбування магазину.

Після перегляду записів з камери в їхньому автомобілі стало зрозуміло, що вони вирішили не їхати на виклик, а натомість пограти в Pokémon Go й упіймати Снорлакса, рідкісного покемона.

Спочатку напарники заперечували, що грали в гру, але після тривалого розслідування їх звільнили.

"Хлопці будуть заздрити"

15 квітня 2017 року Луїс Лозано та Ерік Мітчелл були на патрулюванні, коли пограбували магазин Macy's.

Ще один офіцер, капітан Девенпорт, який також почув виклик, міг бачити магазин і ще одну поліцейську машину, припарковану в сусідньому провулку, свідчать судові документи.

Ті офіцери не відповіли на виклик, тож капітан Девенпорт зробив це сам. Він також побачив, як інша поліцейська машина поїхала назад по алеї та покинула територію.

Пізніше обидва офіцери сказали сержанту, який намагався зв'язатися з ними, щоб забезпечити підтримку Девенпорту, що вони не чули радіовиклик.

Автор фото, The Pokemon Company

Але відео з камери автомобіля показало, що вони обговорювали виклик і вирішили не відповідати.

Натомість чутно, як через п'ять хвилин вони розмовляють про переслідування покемонів.

"Офіцер Мітчелл попередив Лозано, що "Снорлакс... щойно з'явився [на] 46-му й Леймерті", - йдеться в документах.

У тому напрямку пара і поїхала, поринувши у 20-хвилинну ігрову сесію та обговорення.

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Можна почути, як вони говорили про успішне захоплення Снорлакса і про те, наскільки важкою була битва з Тогетиком - іншим покемоном.

"Хлопці будуть так заздрити", - сказав офіцер Мітчелл.

Обидва офіцери спочатку заперечували, що грали під час виконання службових обов'язків. Вони заявляли, що то просто Мітчелл читав вголос групу з перепискою інших гравців, які "хвалилися своїми результатами".

Однак ці заяви визнали неправдивими.

Їхні адвокати стверджували, що записи в автомобілі не повинні були використовуватися для фіксації приватних розмов і їх не мали використовуватися як докази. Але суд не взяв цей аргумент до уваги.