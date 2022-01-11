Енергокомпанія радила людям "пригорнутися до кота", щоб не змерзнути

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Один із найбільших у Британії постачальників енергії був змушений вибачитися перед споживачами за поради щодо того, як не змерзнути цієї зими.

Ovo Energy довелося виправдовуватися після того, як один із підрозділів компанії розіслав споживачам лінк на блог із порадами, як зекономити енергію та заощадити на платежах. Серед цих порад було "пригорнутися до своїх домашніх улюбленців та тих, кого ви любите".

У компанії повідомили, що прибрали з сайту скандальні поради і згодом оприлюднять нові - "змістовніші для споживачів" на тлі різкого зростання цифр у платіжках за електрику і тепло.

У коментарі для ВВС в Ovo Energy заявили, що зміст блогу був "недоречним та некорисним".

"Ми розуміємо, наскільки непростою буде ситуація для багатьох наших споживачів цього року", - заявили в компанії.

Стрибати, прибирати та пригортатися до котиків

Автор фото, Getty Images

У нині видаленому блозі споживачам давали "10 простих і ефективних" порад, як "залишитися в теплі, не розпалюючи батареї", і як тримати платіжки під контролем.

Серед цих порад - накинути додаткового светрика, пострибати, прибрати будинок, влаштувати змагання для дітей, хто найдовше втримає обруч.

Крім того, разом із порадою не створювати протягів, споживачів також заохочували використовувати "додаткове тепло" - залишати духовку відкритою після того, як завершили щось готувати, або ж "притулитися до домашніх улюбленців та тих, кого ви любите, щоб бути у затишку".

Коментуючи ці поради для Financial Times голова економічного комітету британського парламенту Даррен Джонс назвав їх "нетактовними".

"У такий важкий час для багатьох родин, коли вам кажуть накинути светрика, а не додати тепла у батареї, якщо не можете собі цього дозволити, це просто обурливо", - заявив депутат.

Як і у багатьох інших країнах світу, підприємства та побутові споживачі у Британії стикнулися із різким підвищенням тарифів на тепло та електрику - через зростання цін на газ.

А це, своєю чергою, сталося через зростання попиту на газ та нафту в Азії, передусім в Китаї, відновлення економік після ковідних карантинних обмежень, а також через переважно безвітряну погоду, яка призвела до зменшення виробництва альтернативної енергії, зокрема, і в Європі.

За прогнозами Energy UK, до квітня цього року цифри у платіжках британських споживачів можуть зрости на 50% або на 700 фунтів на рік.

Якщо до цього додати найвищу за останнє десятиліття інфляцію, прогнози про "кризу вартості життя" можуть цілком справдитися.