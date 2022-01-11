Що треба знати про бустер - коротко

58 хвилин(и) тому

Чим краще робити бустер, чи бувають від нього сильні побічні ефекти та чи можна отримати бустерне щеплення, якщо ви отримали дві дози менше 6 місяців тому. На ці поширені запитання відповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

З 6 січня в Україні можна отримати третю дозу вакцини від коронавірусу. За словами Кузіна, у святковий період черг не було, а вакцини вистачить на всіх. Подробиці про бустерне щеплення - у нашому відео.