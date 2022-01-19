Старші 60 років зможуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки

53 хвилин(и) тому

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Уряд ухвалив рішення, за яким люди віком від 60 років отримають змогу витратити на ліки тисячу гривень, яку нараховують за повну вакцинацію проти COVID-19.

За інформацією Мінцифри, така можливість з'явиться вже з наступного понеділка, 24 січня.

Перевірку віку громадян буде покладено на банки, з карток яких відбуватимуться платежі.

"Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме ви оформили картку — неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років, а також щоб ви мали повний курс вакцинації та "зелений" сертифікат в Дії", - йдеться у повідомленні відомства.

У Мінцифри також нагадують, що нині існує 9 банків, у яких можна отримати віртуальну картку єПідтримка. Це А-Банк, Альфа-банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Монобанк, Ощадбанк, Райфайзен, Восток банк та Izibank. А у Monobank і Альфа-Банк є можливість отримати пластикову картку єПідтримка. Згодом, як обіцяють в уряді, пластикові картки єПідтримка можна буде отримати і в інших банках.

Раніше витратити гроші за вакцинацію можна було лише на книжки, кіно, театри, концерти, спортклуби, подорожі потягом та авіаперельоти Україною.

Однак влада обіцяла дати змогу людям старшим 60 років витратити їх на ліки.

Крім того, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "перелік дії програми президента плануємо розширити і на дітей 12-17 років". За його словами, це буде оформлено як протокольне доручення уряду. Він також нагадав, що МОЗ вже спростило доступ підлітків до вакцинації - "щоб піти до пункту щеплення від ковіду тепер не потрібна обов'язкова наявність усіх родинних щеплень".

Як отримати тисячу гривень?

Автор фото, Getty Images

16 грудня українці почали отримувати тисячу гривень, яку влада запровадила для заохочення вакцинації та для підтримки постраждалого від пандемії бізнесу.

Для цього треба було за допомогою застосунку Дія відкрити віртуальні картки для отримання коштів.

Картки відкрили вже мільйони українців, більшість з них вже отримали гроші. Загалом людям перерахували понад 6 мільярдів гривень, один з яких вже встигли витратити.

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Для того, щоб отримати тисячу гривень, потрібно було виконати низку умов: досягти 18 років, щепитися від ковіду, завантажити додаток Дія, згенерувати електронний ковід-сертифікат та подати заявку на отримання виплат.

Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити додаток Дія, зайти у розділ "Послуги" і натиснути кнопку "єПідтримка".

Користувач має створити віртуальну картку в одному з банків, на яку прийдуть гроші. Деякі банки з 10 січня почали видавати у відділеннях і пластикові картки для "єПідтримки".

Українці, які не мають додатку Дія чи банківських карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень з другого кварталу або з другого півріччя 2022 року, пообіцяли раніше в офісі президента.