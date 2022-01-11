Половина жителів Європи незабаром інфікується Омікроном - ВООЗ

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Europa Press News/Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла, що половина населення Європи інфікується варіантом коронавірусу Омікрон протягом наступних шести-восьми тижнів.

За словами доктора Ганса Клюге, хвиля Омікрону котиться регіоном із заходу на схід - на додаток до сплеску іншого варіанту, Дельта, який прийшов раніше.

Прогноз ВООЗ ґрунтується на основі даних про сім мільйонів нових випадків, зареєстрованих у Європі за перший тиждень 2022 року.

За два тижні кількість заражених зросла більше ніж удвічі.

Доктор Клюге процитував прогнози Інституту вимірювання та оцінки здоров'я, розташованого в Сіетлі. За ними, "понад 50% населення регіону будуть інфіковані Омікроном протягом наступних шести-восьми тижнів".

Нещодавні дослідження показують, що Омікрон рідше спричиняє серйозні симптоми, ніж попередні варіанти Covid. Але цей варіант дуже заразний, ним можуть інфікуватися навіть повністю вакциновані люди.

Рекордна кількість людей, які ним заразилися, чинить серйозний тиск на системи охорони здоров'я країн.

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У Франції кількість госпіталізованих у понеділок зросла майже до 23 тисяч людей. Це найпомітніше зростання з квітня 2021 року.

Загальна кількість жертв коронавірусу в Польщі перевищила 100 тисяч людей. Тепер ця країна посідає шосте місце у світі за рівнем смертності від Covid-19.

В Україні різкого зростання випадків зараження коронавірусом поки що не фіксують.

Однак головний санітарний лікар України Ігор Кузін застеріг: нова хвиля вже близько.

"Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Скоріше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря... За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше Омікрону", - сказав він в інтерв'ю ВВС.