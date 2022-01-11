Коровам купили VR-окуляри, щоб вони давали більше молока. Чому це спрацювало

36 хвилин(и) тому

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Турецький фермер Ізет Косак купив своїм коровам VR-окуляри, у яких тварини бачать зображення літніх зелених пасовищ. Імовірно, це робить корів щасливішим і знижує стрес, і тому вони дають більше молока.

Схожий експеримент вже проводили у 2019 році в Росії. Тоді фермер за допомогою ветеринарів адаптував VR-окуляри під голови корів. Згодом нововведення допомогло знизити тривожність тварин та збільшити надої молока.

За повідомленнями, від початку використання спеціальних окулярів фермер у Туреччині зміг збільшити обсяг молока, яке дають корови, на 22%. Він задоволений результатами та планує придбати ще 10 пар окулярів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У таких окулярах корова має бути спокійнішою та давати більше молока

Раніше для того, щоб заспокоїти тварин, фермер вмикав класичну музику.