Російська війська в Казахстані та бустерна вакцинація українців. Теленовини ВВС
У випуску новин 11 січня:
- Російські війська у Казахстані та боротьба еліт усередині країни.
- Бустерна вакцина для коронавірусу та нова хвиля пандемії - інтерв'ю головного санлікаря Ігоря Кузіна.
- У США людині врятували життя, пересадивши генетично модифіковане свиняче серце й врятували життя.
- З чим пов'язані зимові повені на Закарпатті та до чого вони призвели.
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