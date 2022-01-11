Російська війська в Казахстані та бустерна вакцинація українців. Теленовини ВВС

У випуску новин 11 січня:

  • Російські війська у Казахстані та боротьба еліт усередині країни.
  • Бустерна вакцина для коронавірусу та нова хвиля пандемії - інтерв'ю головного санлікаря Ігоря Кузіна.
  • У США людині врятували життя, пересадивши генетично модифіковане свиняче серце й врятували життя.
  • З чим пов'язані зимові повені на Закарпатті та до чого вони призвели.

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