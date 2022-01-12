"Перспективи похмурі". Світовий банк дав прогноз на 2022

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прогнози на цей рік є "похмурішими" за минулий, каже голова Світового банку

Перспективи світової економіки цього року є "похмурими", заявив голова Світового банку Девід Малпасс. Причини - наслідки пандемії коронавірусу, особливо відчутні у бідних країнах.

За прогнозами Світового банку, зростання глобальної економіки цього року уповільниться до 4,1% із 5,5% у 2021 році.

Нові штами коронавірусу і надалі ширяться планетою, уряди згортають програми підтримки через стрибок інфляції, а попит, що відновився після карантинних обмежень і локдаунів, спадає.

Але найбільше занепокоєння, каже пан Малпасс, викликає дедалі більша нерівність у світі.

"Перспектива для слабших країн - відкочуватися далі і далі назад. І це створює небезпеку", - заявив він у коментарі ВВС.

У банку прогнозують, що до 2023 року розвинені країни надолужать уповільнення за роки пандемії, а їхні економіки вийдуть на докоронавірусний рівень.

Проте у країнах, що розвиваються, економічне зростання буде на 4% меншим, ніж до того, як розпочалася пандемія.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Коронавірусні обмеження та інфляція уповільнюють зростання економік усіх країн світу

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За словами голови Світового банку саме багаті країни, що запроваджували масштабні програми допомоги під час пандемії, відповідають за розгортання інфляційних процесів у світі.

Нині уряди багатьох розвинених країн, передусім США, планують підвищити кредитні ставки. Проте, каже Девід Малпасс, зростання вартості запозичень погано відіб'ється на бідніших країнах.

"Проблема із підвищенням ставок полягає в тому, що це шкодить тим, хто залежить від плаваючого курсу", - каже пан Малпасс. При цьому пояснює, що зазвичай це країни, що розвиваються, нові бізнеси.

За оцінками Світового банку, у 2021 році світові економіки вийшли із найкращими післякризовими показниками за останні 80 років - від часів Другої світової війни.

Проте це зростання значно уповільниться цього року через поширення нових штамів коронавірусу та зростання цін - особливо на харчі та енергоносії. У світових масштабах нинішня інфляція є найвищою від кризового 2008 року.

Вже у другій половині 2021 року уповільнення було швидшим, ніж очікували у Світовому банку. А у 2032 воно, швидше за все, триватиме, - наступного року світова економіка зросте лише на 3,2%.

"Реальність полягає у тому, що коронавірус та карантини і надалі мають величезну ціну, - заявив Девід Малпасс. - Перспективи просто похмурі".

За розрахунками Світового банку, відчутне уповільнення очікує провідні економіки світу. У США зростання уповільниться із 5,6% у 2021 до 3,7% у 2022.

У Китаї гальмування буде ще більшим - із 8% до 5,1%.

В країнах єврозони - із 5,2% за минулий рік до 4,2% цього року.

За попередніми розрахунками, у 2021 році економіка України зросла на 3,2%, що відчутно менше тих очікувань, які були на початку минулого року. У бюджет тоді заклали зростання у 4,6%.

На 2022 рік заклали зростання у 3,8% при інфляції у 6,2%. Проте експерти, навіть близькі до влади, вже прогнозують, що як і цього року зростання цін може перевищити 10%, а ціни на харчі можуть зрости на понад 20%.