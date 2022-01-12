Люди витрачають на телефон 30% свого часу - дослідження

Джейн Вейкфілд

Репортерка з питань технологій

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Люди витрачають на мобільні телефони у середньому 4,8 години на день. Про це повідомила аналітична компанія App Annie.

У 2021 році користувачі завантажили мобільні додатки 230 млрд разів і витратили на них 170 млрд доларів, випливає зі звіту App Annie.

Лідером за кількістю завантажень став TikTok. Люди проводять у ньому на 90% більше часу у порівнянні з 2020 роком.

"Великий екран повільно вмирає, а мобільні пристрої продовжують бити рекорди практично у всіх категоріях - витрачений час, завантаження та прибутки", - каже генеральний директор App Annie Теодор Кранц.

За прогнозами компанії, до другої половини цього року кількість активних користувачів за місяць у TikTok перевищить 1,5 мільярда.

Середній час, витрачений на мобільні додатки, склав чотири години 48 хвилин, що на 30% більше, ніж у 2019 році, йдеться у звіті.

Аналіз охопив десять країн, зокрема Індію, Туреччину, США, Японію, Мексику, Сингапур і Канаду.

Користувачі у Бразилії, Індонезії та Південній Кореї проводять у телефонах понад п'ять годин на день.

При цьому сім з кожних 10 хвилин витрачають на соціальні, фото- та відеододатки, і лідирує тут також TikTok.

Витрати на рекламу

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За даними звіту, у 2021 році запустили два мільйони нових додатків та ігор, а кількість програм, що заробили понад 100 мільйонів доларів, збільшилась на 20%.

Найпопулярнішою платформою потокового відео на планеті є YouTube. Його завантажили понад мільйон людей у 60 різних країнах. Друге місце у багатьох регіонах посів Netflix.

Світовий виторг індустрії мобільних ігор також зріс, склавши 116 мільярдів доларів.

Особливо популярними є гіперказуальні ігри (без сюжету та з максимально простим управлінням), як-от Hair Challenge, де гравці повинні уникати стрижки волосся, та Bridge Race, де учасники збирають цеглу і будують сходи.

Зі звіту App Annie також випливає, що у 2021 році витрати на розміщення реклами в мобільних застосунках та іграх досягли 295 млрд доларів.

Це свідчить про те, що побоювання, що жорсткі заходи Apple із захисту конфіденційності зашкодять мобільній рекламі, виявились необґрунтованими.

В оновленому iOS 14.5 розробники всіх додатків мають отримати дозволи від користувачів Apple на збір даних про їхні дії (для таргетованої реклами).

Це було зроблено для безпеки самих користувачів, які часто не розуміють, що багато програм постійно відстежують їхню активність.

Програми "Здоров'я"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Особливою популярністю користуються програми, які допоможуть розслабитися і відпочити

Дослідження показало, що пандемія дуже змінила спосіб життя людей.

Користувачі проводили багато часу в додатках для покупок - понад 100 мільярдів годин по всьому світу, причому найвищі показники мали Сингапур, Індонезія й Бразилія.

Велике зростання показали додатки для їжі та напоїв, як-от UberEats і Grubhub.

Згідно з дослідженням, кількість сеансів у таких програмах зросла до 194 мільярдів у 2021 році, що на 50% більше, ніж у попередньому.

Зросли завантаження платформ у категорії "Здоров'я і фітнес", оскільки через пандемію люди не завжди могли відвідувати спортзали чи проводити групові заняття.

Гарні показники мають додатки для медитації.

У п'ятірку найбільш завантажуваних увійшли Headspace та Calm. Вони особливо популярні серед молоді.

Не скупилися люди й на програми для знайомств.

Витрати на них перевищили 4 мільярди доларів, що на 95% більше, ніж у 2018 році.

Величезний попит отримали застосунки, що допомагають та інформують щодо ситуації навколо коронавірусу.

У Британії, приміром, програму з вакцинації проти Covid-19 державної системи охорони здоров'я NHS (National Health Service) завантажило 71% вакцинованого населення.

А в Малайзії 80% повністю прищеплених громадян встановили розроблений урядом мобільний додаток MySejahtera для моніторингу симптомів і контактів Covid-19.