Що не так з новим меню у школах і чому сваряться батьки
З 1 січня українські школи і дитячі садки перейшли на оновлене меню, яке розробляв популярний шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є дружина президента Олена Зеленська.
Нове меню передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м'яса.
Водночас оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти.
Клопотенко просить перевіряти меню їдальні конкретної школи з новими нормами і скаржитися у держспоживслужбу у разі їх невідповідності. А також обіцяє і далі працювати над підвищенням класифікації кухарів.
Що змінилося у харчуванні дітей
Реформа шкільного харчування є ініціативою першої леді Олени Зеленської. Активна робота над змінами тривала останній рік. Її мета, за словами Зеленської, змінити не лише саму культуру харчування українців, а і їхні харчові звички.
Роз'яснення про нові норми харчування, які почали діяти з 1 січня, опублікувала держспоживслужба. До цього діяли норми харчування від 1956 року.
Оновлене меню містить 160 різноманітних страв. Зокрема, тепер в меню є пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, курячі нагетси, ньокі тощо.
Крім того, додали й традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати банош, шпундру, вертуту, полтавський борщ, картопляне пюре, львівський сирник та куліш.
З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру, додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів.
"Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам", - заявляв Євген Клопотенко.
За його словами, результати реформи можна буде побачити приблизно через 2,5-3 роки.
Що кажуть батьки
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Кінець подкаст
Багато батьків дякують за чудову ініціативу. "Женя, дякую! Це дуже складана і важлива ініціатива", - написала у коментарях до поста Євгена Клопотенка телеведуча і багатодітна мама Марічка Падалко.
Батьки дякують за зменшення кількості цукру у чаї. Щоправда, ці батьки вказують, що практикують напої зі зменшеним вмістом цукру і вдома.
"Я лікар-ендокринолог i дедалі частіше стикаюся з дитячим ожирінням. Тому дякую вам за вашу роботу!!!" - коментує Наталія Мар'янова.
"На тих хто дуже боїться, що дитина не їстиме - чекають кардинальні зміни. Якщо під страхом, що дитина залишиться голодна, підсовувати їй макарони та картоплю за будь-якої нагоди - то дивно чекати, що вона їстиме бурячкові котлети", - розмірковує Марина Макущенко, письменниця і журналістка, яка досліджувала тему дитячого харчування.
Вона переконана, що діти не запрограмовані їсти солодощі, їх привчили. Теперішнє завдання - навчити їх харчуватися з користю для здоров'я.
Керівник Рівненщини Віталій Коваль повідомив, що меню оновили у всіх шкільних їдальнях області і показав фото страв.
За його словами, з шкільних буфетів зникли непастеризовані соки, газовані напої та кава, вироби з кремом, харчові концентрати.
Діти голодні. Їжу викидають
У коментарях до поста Євгена Клопотенка та в батьківських групах батьки обговорюють нове меню. Хтось скаржиться, що дитина повертається додому голодною, страви, які смакували дітям як от хліб з маслом і солодкий чай, з меню прибрали, а бурячкові оладки не усім до смаку.
Особливо обурило батьків те, що більшість страв повністю без солі чи без цукру. А дітям це не смакує.
"Діти їдять вибірково. Чай або компот. І хліб. Два шматочки хліба замість повноцінного обіду… Дивне повноцінне харчування", - розмірковує Олена Лізвінська, експерт з безпеки дітей, і додає: "Інші діти просто не їдять. Їжу викидають".
Водночас є й зміни на краще, додає експертка і мама. Це те, що перестали давати сосиски і ковбасу, та додали фрукти.
Вихователька дитсадка Людмила Байдала вказує на проблему якості продуктів: "За документами - одне, і ціна немала, а насправді продукти гіршої якості".
Дорого і мало
Батьки також відзначають зменшення розміру порцій і збільшення їхньої вартості.
"Порції зменшили, зате ціну з 37 грн підняли до 45 грн, тому що додали овочі", - написала Вікторія Сохацька з Одеси в коментарях до поста Клопотенка.
Інші батьки озвучили також вартість харчування у 52 грн і 97 грн.
В Україні харчування у початковій школі переважно фінансує держава, а далі у більшості випадків оплачують батьки.
Юлія Зварич каже, що, за новими нормами, урізали кількість випічки. "Якщо раніше були булочки і печиво два рази на тиждень, то зараз зовсім скасували. Цукру в напоях немає, та і напої сумнівні. Запіканки, які були солодкі і подавалися з сметанним соусом, зараз прісні без нічого", - написала вона в коментарях.
Але безсумнівним плюсом, за її словами, є фрукти двічі на день і збільшена кількість м'яса.
Також батьки скаржаться на те, що, за карантинними обмеженнями, з початку пандемії не мають доступу до школи. Тому не можуть ані побачити, ані скуштувати те, чим годують дітей.
Марина Шевченко працює у спецшколі. Щоранку вчителі розсилають батькам фото страв, яке робить директор. "Їжа і справжні стала краща і більше. Хліб цілозерновий, яблука, банани, йогурт, м'ясо щодня", - додає вона.
Саботаж на місцях
Частина батьків у коментарях підтримують ініціативу з оновленим меню, але вказують на проблему з його виконанням на місцях.
За словами Юлії, яка працює в дитсадку, багато вартих уваги страв неможливо приготувати через брак кухарів і обладнання.
Також проблемою є стара школа більшості кухарів, вказують батьки.
"На місцях самі директори шкіл саботують реформу харчування, бо на сьогодні вони здають в оренду приміщення, а не контролюють якість харчування дітей", - йдеться в одному з коментарів.
Водночас батьки з-за кордону, зокрема, в Ізраїлі та Норвегії, вражені оновленим меню. Адже у цих країнах, за їхніми словами, взагалі відсутнє харчування в школах - батьки дають перекус з дому або навчальний заклад пропонує бутерброди.
Батьки також зазначають, що люди не люблять нововведень, а дітям не завжди вгодиш навіть вдома.
Що каже Клопотенко
Кулінарний експерт і засновник соцпроєкту "Нове шкільне харчування" Євген Клопотенко з розумінням віднісся до того, що не всім сподобалося оновлене меню.
"Рецепти затвердили ДПСС та МОЗ (+ рекомендували їх на національному рівні). Так школи отримали вибір: самим створювати меню до норм або складати його на основі розроблених нами рецептів", - написав він.
Він також порадив перевіряти, чи відповідає їжа прописаним в законі нормам.
За словами Клопотенка, в садках і школах не повинні різко відмовлятися від солі і цукру в стравах, це повинно відбуватися поступово.
Також батьки можуть перевірити, чи відповідають страви в школі чи садку тим рецептурам, які він розробив. У випадку порушення батьки мають право звернутися до держпродспоживслужби.
Водночас Клопотенко визнав, що кваліфікація у всіх кухарів різна, він анонсував у лютому-березні тренінги для кухарів у регіонах.