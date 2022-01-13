Що не так з новим меню у школах і чому сваряться батьки

1 година тому

Автор фото, УНІАН

З 1 січня українські школи і дитячі садки перейшли на оновлене меню, яке розробляв популярний шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є дружина президента Олена Зеленська.

Нове меню передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м'яса.

Водночас оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти.

Клопотенко просить перевіряти меню їдальні конкретної школи з новими нормами і скаржитися у держспоживслужбу у разі їх невідповідності. А також обіцяє і далі працювати над підвищенням класифікації кухарів.

Що змінилося у харчуванні дітей

Реформа шкільного харчування є ініціативою першої леді Олени Зеленської. Активна робота над змінами тривала останній рік. Її мета, за словами Зеленської, змінити не лише саму культуру харчування українців, а і їхні харчові звички.

Роз'яснення про нові норми харчування, які почали діяти з 1 січня, опублікувала держспоживслужба. До цього діяли норми харчування від 1956 року.

Оновлене меню містить 160 різноманітних страв. Зокрема, тепер в меню є пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, курячі нагетси, ньокі тощо.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Так виглядає рецепт і технологія приготування ньокі (картопляних галушок)

Крім того, додали й традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати банош, шпундру, вертуту, полтавський борщ, картопляне пюре, львівський сирник та куліш.

З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру, додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів.

"Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам", - заявляв Євген Клопотенко.

За його словами, результати реформи можна буде побачити приблизно через 2,5-3 роки.

Що кажуть батьки

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Багато батьків дякують за чудову ініціативу. "Женя, дякую! Це дуже складана і важлива ініціатива", - написала у коментарях до поста Євгена Клопотенка телеведуча і багатодітна мама Марічка Падалко.

Батьки дякують за зменшення кількості цукру у чаї. Щоправда, ці батьки вказують, що практикують напої зі зменшеним вмістом цукру і вдома.

"Я лікар-ендокринолог i дедалі частіше стикаюся з дитячим ожирінням. Тому дякую вам за вашу роботу!!!" - коментує Наталія Мар'янова.

"На тих хто дуже боїться, що дитина не їстиме - чекають кардинальні зміни. Якщо під страхом, що дитина залишиться голодна, підсовувати їй макарони та картоплю за будь-якої нагоди - то дивно чекати, що вона їстиме бурячкові котлети", - розмірковує Марина Макущенко, письменниця і журналістка, яка досліджувала тему дитячого харчування.

Вона переконана, що діти не запрограмовані їсти солодощі, їх привчили. Теперішнє завдання - навчити їх харчуватися з користю для здоров'я.

Керівник Рівненщини Віталій Коваль повідомив, що меню оновили у всіх шкільних їдальнях області і показав фото страв.

За його словами, з шкільних буфетів зникли непастеризовані соки, газовані напої та кава, вироби з кремом, харчові концентрати.

Автор фото, Віталій Коваль

Діти голодні. Їжу викидають

У коментарях до поста Євгена Клопотенка та в батьківських групах батьки обговорюють нове меню. Хтось скаржиться, що дитина повертається додому голодною, страви, які смакували дітям як от хліб з маслом і солодкий чай, з меню прибрали, а бурячкові оладки не усім до смаку.

Особливо обурило батьків те, що більшість страв повністю без солі чи без цукру. А дітям це не смакує.

"Діти їдять вибірково. Чай або компот. І хліб. Два шматочки хліба замість повноцінного обіду… Дивне повноцінне харчування", - розмірковує Олена Лізвінська, експерт з безпеки дітей, і додає: "Інші діти просто не їдять. Їжу викидають".

Автор фото, Олена Лізвінська Підпис до фото, Фото обіду в одній з київських шкіл

Водночас є й зміни на краще, додає експертка і мама. Це те, що перестали давати сосиски і ковбасу, та додали фрукти.

Вихователька дитсадка Людмила Байдала вказує на проблему якості продуктів: "За документами - одне, і ціна немала, а насправді продукти гіршої якості".

Дорого і мало

Батьки також відзначають зменшення розміру порцій і збільшення їхньої вартості.

"Порції зменшили, зате ціну з 37 грн підняли до 45 грн, тому що додали овочі", - написала Вікторія Сохацька з Одеси в коментарях до поста Клопотенка.

Інші батьки озвучили також вартість харчування у 52 грн і 97 грн.

В Україні харчування у початковій школі переважно фінансує держава, а далі у більшості випадків оплачують батьки.

Юлія Зварич каже, що, за новими нормами, урізали кількість випічки. "Якщо раніше були булочки і печиво два рази на тиждень, то зараз зовсім скасували. Цукру в напоях немає, та і напої сумнівні. Запіканки, які були солодкі і подавалися з сметанним соусом, зараз прісні без нічого", - написала вона в коментарях.

Автор фото, УНІАН

Але безсумнівним плюсом, за її словами, є фрукти двічі на день і збільшена кількість м'яса.

Також батьки скаржаться на те, що, за карантинними обмеженнями, з початку пандемії не мають доступу до школи. Тому не можуть ані побачити, ані скуштувати те, чим годують дітей.

Марина Шевченко працює у спецшколі. Щоранку вчителі розсилають батькам фото страв, яке робить директор. "Їжа і справжні стала краща і більше. Хліб цілозерновий, яблука, банани, йогурт, м'ясо щодня", - додає вона.

Саботаж на місцях

Частина батьків у коментарях підтримують ініціативу з оновленим меню, але вказують на проблему з його виконанням на місцях.

Автор фото, Зоряна Паламарчук

За словами Юлії, яка працює в дитсадку, багато вартих уваги страв неможливо приготувати через брак кухарів і обладнання.

Також проблемою є стара школа більшості кухарів, вказують батьки.

"На місцях самі директори шкіл саботують реформу харчування, бо на сьогодні вони здають в оренду приміщення, а не контролюють якість харчування дітей", - йдеться в одному з коментарів.

Водночас батьки з-за кордону, зокрема, в Ізраїлі та Норвегії, вражені оновленим меню. Адже у цих країнах, за їхніми словами, взагалі відсутнє харчування в школах - батьки дають перекус з дому або навчальний заклад пропонує бутерброди.

Батьки також зазначають, що люди не люблять нововведень, а дітям не завжди вгодиш навіть вдома.

Що каже Клопотенко

Кулінарний експерт і засновник соцпроєкту "Нове шкільне харчування" Євген Клопотенко з розумінням віднісся до того, що не всім сподобалося оновлене меню.

Автор фото, Cult Food Підпис до фото, Євген Клопотенко пропонує дітям їсти більше овочів та фруктів

"Рецепти затвердили ДПСС та МОЗ (+ рекомендували їх на національному рівні). Так школи отримали вибір: самим створювати меню до норм або складати його на основі розроблених нами рецептів", - написав він.

Він також порадив перевіряти, чи відповідає їжа прописаним в законі нормам.

За словами Клопотенка, в садках і школах не повинні різко відмовлятися від солі і цукру в стравах, це повинно відбуватися поступово.

Також батьки можуть перевірити, чи відповідають страви в школі чи садку тим рецептурам, які він розробив. У випадку порушення батьки мають право звернутися до держпродспоживслужби.

Автор фото, Cult Food Підпис до фото, Один з варіантів сніданку для молодших школярів

Водночас Клопотенко визнав, що кваліфікація у всіх кухарів різна, він анонсував у лютому-березні тренінги для кухарів у регіонах.