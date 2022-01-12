Дитину викинули на мороз -20. Вона вижила

47 хвилин(и) тому

Автор фото, ZDRAV.NSO.RU

Дівчинку, якій було близько трьох днів, викинули на вулицю у Сибіру.

Дитину в ящику з-під яєць на сільській дорозі знайшли підлітки. Це сталося біля села Сосновка, що під Новосибірськом на Різдво 7 січня.

Дівчинку терміново доставили до лікарні.

Там її оглянули і визнали здоровою. У неї немає ознак обмороження.

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В інтерв'ю виданню NGS.ru батько одного з підлітків Дмитро Литвинов розповів, що п'ятеро друзів пішли гуляти на Різдво. На сільській дорозі вони побачили коробку, а в ній - дитину.

Було темно, вони світили телефонами, щоб роздивитися, що всередині.

У коробці була ковдра, пляшка і маленька дівчинка.

Один з підлітків, Ренат, відразу подзвонив батьку. Той на машині швидко відвіз дитину до міської лікарні.

Автор фото, THE SIBERIAN TIMES Підпис до фото, Дмитро та Анна Литвинова удочерять дитину, якщо родичі не знайдуться

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Були побоювання, що дівчинка, якій, як вважають, було близько трьох днів, могла отримати обмороження. На вулиці були сильні морози до -20.

Прибувши до лікарні, медики оглянули дитину та зігріли її, обережно потираючи руки та ноги, йдеться у повідомленні департаменту охорони здоров'я.

Колір шкіри дитини знову став рожевим. Лікарі визначили, що дитина - здорова. Дівчинку перевели у дитячу лікарню, де вона перебуває вже кілька днів.

У розмові з NGS Анна Литвинова розповіла, що вона та лікарі плакали, коли почули, що дитина здорова.

Родина Литвинових, яка вже має трьох синів, хоче удочерити дівчинку. Але спочатку треба почекати, щоб дізнатися, чи можна знайти її родичів.

Якщо рідних не знайдуть, новоспечені батьки повинні зібрати документи та пройти спеціальні курси, перш ніж їм дозволять забрати дитину.