Загадкове вбивство родини в Альпах: підозрюваного затримали через 10 років

28 хвилин(и) тому

Автор фото, CENTRAL NEWS AND PICTURES Підпис до фото, Аль-Хіллі працював інженером у космічній сфері, але зв'язок вбивства з його роботою встановити не вдалося

Французька поліція заарештувала підозрюваного у загадковому вбивстві британської сім'ї.

Воно сталося у 2012 році в альпійському департаменті Верхня Савоя. Цей злочин вважається одним з найгучніших і найбільш загадкових у Франції.

Ім'я та стать підозрюваного не називають.

За словами поліцейських, затримання особи стало успіхом у розслідуванні.

До цього часу досягти прогресу в розслідуванні не вдавалося попри те, що ним займаються понад сто офіцерів французької та британської поліції.

Автор фото, AFP

Сім'я британського підданого іракського походження, 50-річного Саада аль-Хіллі була у Франції.

5 вересня 2012 року їхні тіла знайшли в автомобілі BMW з британськими номерами на лісовій стоянці біля озера Ансі.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Серед вбитих були сам Хіллі, його дружина та теща.

Їх застрелили. На місці вбивства поліція знайшла десятки стріляних гільз, а також шведські та іракські паспорти.

Ймовірно, всі постріли зробили з однієї зброї - напівавтоматичного пістолета фірми "Люгер" зразка 1906 року.

Поряд з машиною також виявили тіло місцевого жителя, 45-річного Сільвана Мольє, який, ймовірно, проїжджав повз на велосипеді й став випадковою жертвою.

В автомобілі також були дві доньки вбитої пари, семи та чотирьох років. Старша Зайнаб була поранена трьома кулями, впала в кому, але вижила завдяки оперативному втручанню французьких лікарів.

Молодша Зіна під час нападу не постраждала. Мати накрила дівчинку своїм тілом, і її виявили лише через вісім годин після початку роботи слідчої групи.

З того часу дівчатка живуть під іншими іменами. У 2020 році слідчі знову їх допитали, але справа так і не зрушила з мертвої точки.

Серед можливих мотивів убивства французькі правоохоронні органи розглядали спробу пограбування, перервану угоду із продажу наркотиків, а також сімейну сварку.

Автор фото, WIS BERNARD/PARIS MATCH ARCHIVE

Однією з версій була професійна діяльність батька, який працював інженером у супутниковій сфері. Він займався і секретними розробками.

Однією з головних зачіпок поліція вважала позашляховик з правим кермом і, ймовірно, з британськими номерами, який бачили на дорозі поблизу Ансі приблизно за 20 хвилин до вбивства.

Проте його пошуки були марними.

Автор фото, PETER MACDIARMID/GETTY IMAGES NEWS

У червні 2013 року у Британії затримали брата вбитого - Заїда аль-Хіллі. Французька поліція заявляла, що має підстави для його допиту як підозрюваного.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення, що приводом для вбивства міг стати конфлікт через гроші, що, можливо, був між убитим Саадом Хіллі і його братом Заїдом.

Проте звинувачення проти Заїда аль-Хіллі так і не висунули.