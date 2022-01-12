Вечірка під час локдауну: Борис Джонсон вибачився, але не йде

21 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Прем'єр Британії Борис Джонсон публічно визнав, що під час жорсткого локдауну у травні минулого року був на багатолюдній вечірці в саду його резиденції.

При цьому він заявив, що вважав цей захід робочою зустріччю.

У британському парламенті у середу відбулась жорстка дискусія на тему вечірки в саду прем'єра. Борису Джонсону довелося багато разів вибачатися і відповідати на питання опозиції про те, чому урядовці не дотримуються правил, які самі встановили.

Опозиція вимагає відставки Джонсона - і за порушення локдауну, і за те, що прем'єр, як стверджують його опоненти, продовжує брехати.

"Я хочу вибачитись, - сказав Борис Джонсон у парламенті. - Я розумію, як люди зляться на мене та на уряд, яким я керую, коли думають, що на самій Даунінг-стріт не дотримуються належним чином правил. Я не можу передбачати висновки розслідування, але я вже знаю достатньо, щоб сказати, що в деяких питаннях ми зробили неправильно. І я повинен взяти відповідальність на себе".

Джонсон пояснив, що неправильно зрозумів, навіщо кілька десятків співробітників уряду зібралися в саду.

"Даунінг-стріт, 10 - це велика установа з садом як продовженням офісу, і цей сад постійно використовується, тому що свіже повітря зупиняє вірус. - пояснив прем'єр. - І коли я пішов у цей сад невдовзі після шостої вечора 20 травня 2020 року, щоб подякувати співробітникам і через 25 хвилин повернутися до свого кабінету і продовжити роботу, я за умовчанням припускав, що це був робочий захід".

В електронному листі-запрошенні на цей "робочий захід", який роздобула телекомпанія ITV, особистий секретар Джонсона Мартін Рейнолдс написав: "Випивку приносите із собою".

"Заднім числом я розумію, що мені треба було відправити всіх назад до приміщення, треба було знайти інший спосіб подякувати всім і треба було сказати, що, хоча формально цей захід відповідав [коронавірусним] рекомендаціям, мільйони та мільйони людей побачать це зовсім в іншому світлі", - сказав прем'єр.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер вперше за весь час, що триває скандал з вечіркою, рішуче вимагав відставки Джонсона.

Він заявив, що прем'єр постійно порушував правила і тепер на свій захист використовує сміховинні відмовки.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Кір Стармер закликав Джонсона піти

"Вечірка закінчилася, пане прем'єр-міністр. Залишається лише одне питання: чи викине його громадськість Британії, чи викине його власна партія, чи він вчинить гідно і подасть у відставку сам", - заявив лідер лейбористів, які зараз істотно випереджають консерваторів в опитуваннях.

На всі численні заклики Стармера та інших депутатів від опозиції піти у відставку Джонсон відповідав, що не треба прогнозувати результати розслідування.

Джонсон під час дебатів у парламенті кілька разів повторив, що вибачається "за помилкові міркування". Тобто він не визнав, що свідомо порушував правила локдауну.

Що це за вечірка?

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Звинувачення на адресу прем'єра стосується вечірки у саду резиденції прем'єра на Даунінг-стріт,10 у центрі Лондона 20 травня 2020 року.

Першим про неї написав минулого тижня у своєму блозі колишній головний радник Джонсона Домінік Каммінгс.

Каммінгс сам був змушений піти у відставку через порушення локдауну і тепер воює з прем'єром у віртуальному просторі.

У понеділок очевидці тієї вечірки розповіли ВВС, що там було близько 30 людей, включаючи прем'єра та його дружину.

Того ж дня телекомпанія ITV News роздобула та опублікувала електронний лист-запрошення на цю вечірку, з якого видно, що мова ніяк не могла йти про робочий захід.

Це звинувачення на адресу прем'єра стало черговим у низці критики дій Джонсона. Всі вони стосуються різних періодів 2020 року, коли у Британії вводили та скасовували антиковидні локдауни різної суворості.

У грудні Джонсон, реагуючи під тиском опозиції та преси на ці звинувачення, доручив провести офіційне розслідування.

Останні дні британська преса цитує громадян, які обурені тим, що у дні, коли уряд наказував їм сидіти вдома, забороняв відвідувати родичів, ходити на похорони, урядовці влаштовували великі вечірки з випивкою.

Удар для Джонсона

З погляду багатьох політиків та опозиційної преси, скандал довкола порушень урядом Джонсона карантину перейшов на новий рівень.

Якщо досі мова йшла про те, чи порушувало правила оточення Бориса Джонсона, то тепер прем'єра самого звинувачують у тому, що він особисто перебував серед порушників і потім брехав громадськості.

Ще 13 грудня Джонсон сказав журналістам: "Я не порушував жодних правил".

Газета Times у середу повідомляє, посилаючись на анонімних свідків, що один із членів уряду на тій вечірці пожартував: а що як нас застукають, раптом хтось зніме з дрона, як ми порушуємо правила локдауну?

Автор фото, Reuters

Чи піде Джонсон?

Найважливішим фактором у питанні про відставку Бориса Джонсона будуть висновки Сьюзан Грей - високопосадовця, другого постійного секретаря апарату уряду, якій Джонсон доручив провести розслідування всіх цих звинувачень.

Її розслідування офіційно закінчиться не раніше наступного тижня.

Багато консерваторів кажуть, що ситуація ще може змінитися.

"Це ще не кінець, ще є можливість для смиренних та глибоких вибачень. Але нам... [кінець], якщо ми з цим не розберемося", - цитує Times неназваного урядовця.

Публічно, не приховуючи своїх імен, обурення діями та словами прем'єра висловили півтора десятка депутатів від його партії.

"Сама думка про те, що під час найжорсткішого локдауну, коли зустрічатися можна було максимум з однією людиною, люди, які встановлювали ці правила, влаштували вечірку - це абсолютно неприйнятно. Цьому немає виправдання", - сказав депутат Найджел Міллс.

Проте більшість членів парламенту від Консервативної партії, за оцінками британських коментаторів, поки що не готові відмовитися від Джонсона - яскравого лідера, який привів їх до успіху на останніх виборах.