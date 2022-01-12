Китай: жінка застрягла у будинку незнайомця через локдаун

1 година тому

Автор фото, SHENZHEN TV

Карантин у Китаї призвів до того, що жінка застрягла у будинку майже незнайомого чоловіка, з яким мала лише перше "сліпе" побачення.

Жінка, про яку відомо, що вона міс Вонг, запостила у китайській соцмережі WeChat історію про її побачення, яке закінчилося локдауном.

Вона розповіла, що повернулась до міста Чженчжоу з Гуанджоу напередодні святкування місячного Нового року.

"Я вже у віці, тому мої батьки організували мені понад 10 сліпих побачень з чоловіками, яких я не знала", - розповіла міс Вонг.

Вона була на п'ятому побаченні, коли чоловік, якого вона щойно зустріла, запропонував поїхати до нього додому, де він може приготувати обід, адже він смачно готує.

Під час обіду у районі, де він проживає, оголосили локдаун через виявлення нових випадків ковіду. Кілька днів їм заборонили виходити з дому.

Автор фото, SHENZHEN TV

У неділю пані Ван розповіла ЗМІ, що вона вже чотири дні вдома у цього чоловіка і що ситуація "не ідеальна".

Однак вона сказала, що він для неї щодня готує.

Відео свого вимушеного перебування у будинку з фактично незнайомцем жінка постила у соцмережах.

Користувачі були захоплені її відеоблогами й тим, як чоловік доглядає за нею.

Говорить він не багато, розповіла жінка.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Пані Вонг розповідає, що чоловік запросив її додму, щоб показати, як вміє готувати

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Незрозуміло, чи досі вони перебувають замкненими у його будинку. Однак останніми днями в Чженчжоу все ще багато випадків Covid-19.

У місті зафіксували понад 100 інфікованих за тиждень. Тому там закрили багато підприємств, запровадили локдаун і почали масове тестування.

Китай наразі проводить державну політику "нуль ковіду" напередодні зимової Олімпіади, яка має пройти у Пекіні у лютому.

У місцях, де фіксують спалахи вірусу, запроваджують швидкі локдауни. Людей закривають у будинках без права його залишити.