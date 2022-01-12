Спроби НАТО зупинити Росію, інтерв'ю Столтерберга та вибачення Джонсона. Теленовини ВВС 12.01.22

У випуску 12 січня:

  • Чи стримають західні країни Росію від подальшої агресії - інтерв'ю ВВС з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
  • Як тренується батальйон територіальної оборони, тоді як на кордоні стоять десятки тисяч російських військових.
  • Вечірка посеред локдауну. Британський прем'єр визнав, що порушив карантинні правила - чи зможе він залишитись при владі?

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