Спроби НАТО зупинити Росію, інтерв'ю Столтерберга та вибачення Джонсона. Теленовини ВВС 12.01.22
У випуску 12 січня:
- Чи стримають західні країни Росію від подальшої агресії - інтерв'ю ВВС з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
- Як тренується батальйон територіальної оборони, тоді як на кордоні стоять десятки тисяч російських військових.
- Вечірка посеред локдауну. Британський прем'єр визнав, що порушив карантинні правила - чи зможе він залишитись при владі?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.