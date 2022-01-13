На Василя в Україні потеплішає, але чекайте ожеледиці та сильного вітру

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан

Погода в Україні різко зміниться. Ще у четвер температура була -15°, а вже 14 січня знову стане плюсовою.

Попри це, майже у всіх регіонах очікується ожеледиця та сильний вітер. Про це попереджають синоптики та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Новий рік на порозі! 14 січня в Україні Василі та їхні друзі святкуватимуть із сильнющим вітром, потеплінням та мокрим снігом", - написала у своєму фейсбуці синоптик Наталія Діденко.

Вітер із штормовими поривами та ожеледиця буде на дорогах країни майже всюди, крім півдня.

Швидкість вітру вдень 14-15 січня сягатиме до 20 метрів за секунду, а в західних областях - до 27 метрів. На високогір'ї Карпат, каже Діденко, може бути й більше.

Автор фото, Український гідрометеорологічний центр Підпис до фото, Ожеледиця і сильний вітер очікуються майже скрізь

"Такі умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях", - кажуть про погіршення погоди в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Києві та Київській області теж буде штормовий вітер зі швидкістю до 25 метрів за секунду, а 15 січня - ще сильніший. Дороги теж може скувати ожеледиця.

14 січня в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг переходитиме у дощ, очікується 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Як поводитись під час сильного вітру

"Сильний вітер нівелюватиме потепління, тому завтра, вибираючись щедрувати чи колегам, чи шефу, чи сусідам, чи місцевому депутату, чи друзям обов'язково тепліше одягайтеся, взуття ретельно підберіть, щоб ноги не промокали, щільний шалик і шапку", - рекомендує Діденко.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Сильний вітер може мати різні наслідки

Київська мерія нагадує, що у разі сильного вітру треба добре закрити вікна будинків. А з незасклених балконів і лоджій прибрати горщики, ящики, пляшки чи інші предмети, що можуть випасти назовні.

А якщо вітер застане на вулиці - тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, сховатись у найближчому приміщенні чи природному укритті.

"Озирніться навколо, треба бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову. Не можна підходити до обірваних проводів чи предметів (дерев), що розгойдуються", - застерігають синоптики.

Необхідно уникати великих дерев, особливо тополь, і не паркувати поруч з ними машини.

Український гідрометеорологічний центр нагадує, що при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами "101" чи "103".