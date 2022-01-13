Історичний вирок. Сирійського офіцера засудили за катування тисяч людей у "пеклі на Землі"

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сирійська жінка біля суду у Німеччині тримає портрети загиблих у війні в Сирії. Родичі закатованих благають про справедливість

Суд у Німеччини засудив колишнього сирійського офіцера спецслужб Башара Асада до довічного ув'язнення без права на помилування в межах історичного судового процесу.

Його визнали винним у злочинах проти людяності - масових вбивствах та тортурах представників сирійської опозиції та їхніх сімей.

Цей вирок - частина першого в історії судового процесу у справах про злочини режиму Башара Асада.

Засуджений - 58-річний Анвар Раслан. За версією прокуратури, у 2011 році, коли Сирію охопила хвиля антиурядових протестів, він був полковником сирійської розвідки та керував тортурами ув'язнених у дамаській в'язниці Аль-Хатіб.

Це місце називали "Пеклом на Землі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Раслан заперечує всі звинувачення

За перші два роки "Арабської весни" за його наказом зґвалтували, закатували та вбили щонайменше чотири тисячі людей, які виступали проти уряду Башара Асада.

Раслана арештували у 2019 році у Німеччині, де він успішно просив притулку.

Він заперечує усі звинувачення, заявляючи, що не має жодного відношення до жорстокого ставлення до в'язнів, і що намагався допомогти деяким затриманим.

Разом із Расланом на лаві підсудних опинився його колишній підлеглий, 43-річний Іяд А. Вердикт у його справі буде пізніше.

Минулого року в рамках цього процесу німецький суд засудив до 4,5 років ув'язнення Еяда-аль-Гаріба, звинуваченого в причетності до арештів опозиціонерів.

Всі ці люди опинилися перед німецьким правосуддям, приїхавши до Німеччини як біженці. Вони подали запити на політичний притулок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Двадцять чотири людини, які вижили у тій в'язниці, були співпозивачами у справі. Вони розповідали про жахіття там

За законами Німеччини, справи про військові злочини, злочини проти людяності та геноцид потрапляють під універсальну юрисдикцію.

Їх може розглядати німецький суд, навіть якщо вчинені вони за межами країни.

Колишні ув'язнені в'язниці Аль-Хатіб, які свідчили на процесі. Родичі жертв діянь Анвара Раслана привітали довічний вирок.

Цей судовий розгляд також має іншу мету: створити сукупність доказів для використання в майбутніх провадженнях щодо злочинів проти людства.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Місто Аль-Баб як дзеркало сирійської війни

На додаток до розповідей свідків, прокурори в Кобленці спиралися на "файли Цезаря" - жахливі фотографії, вивезені з Сирії.

На них видно тіла тисяч людей, які, як вважають, померли в ув'язненні. Багато з цих людей були піддані тортурам.