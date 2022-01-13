Зайшли у глухий кут - Москва про переговори із Заходом щодо України

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вашингтон і його союзники відкинули ключові пропозиції щодо безпеки, і тому немає підстав для нової зустрічі.

Таку заяву зробив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, який представляв Москву 10 січня на переговорах із США в Женеві.

Кремль і російські дипломати вважають переговори, що вже відбулися, невдалими.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що американцям треба сильніше постаратися і надати свої пропозиції. У МЗС Росії заявляють, що Москва ніколи не піддасться на "шантаж".

Глухий кут

"Головна проблема - США та їхні союзники по НАТО ні в якому разі не готові йти назустріч нашим ключовим вимогам щодо нерозширення НАТО", - заявив з цього приводу Рябков російському каналу RTVI.

Позиція альянсу, за його словами, "непробивна".

У середині грудня МЗС Росії опублікувало проєкт угод із США та країнами НАТО про забезпечення безпеки Росії та країн-членів альянсу.

Ключова думка - юридично закріпити відмову НАТО від подальшого розширення на схід та приєднання до альянсу України. А також відкотити безпекову ситуацію в Європі до 1997 року, коли до альянсу почали вступати країни східної Європи.

У США та Європі сам факт публікації цього документа визнали грубим порушенням дипломатичної практики.

Москва наполягає на обговоренні свого проєкту.

"Ми пропонуємо постатейно йти текстом, працювати над тим, щоб вивести їх на рівень, коли вони були б готові до підписання, - пояснив пан Рябков. - За ключовими елементами цих текстів США та їхні союзники фактично кажуть нам "ні".

Автор фото, WENDY R. SHERMAN/TWITTER

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

За його словами, немає сенсу обговорювати інші питання, які є вторинними щодо нерозширення НАТО. Він назвав це глухим кутом.

"Підстав сідати найближчими днями, знову збиратися і починати ці ж обговорення я не бачу", - резюмував заступник міністра.

Олександр Рябков звинуватив Вашингтон та Брюссель в егоїзмі.

"Лукавство і дволикість наших західних колег у цьому питанні проявляється максимально. Нікому із західного табору просто на думку не спадає, що у когось є власні інтереси безпеки. Все в натовському колі замкнулося цілком на інтереси саме цього альянсу", - критикує російський чиновник.

За його словами, американці у діалозі з росіянами просто хочуть випустити пар.

"Хочуть запустити діалог з нами з якихось фрагментів ситуації у сфері безпеки і, грубо кажучи, випустити пару з російської позиції, скинути тиск, зняти напругу. А при цьому…продовжувати той самий процес геополітичного, військового освоєння нових і нових територій, наближаючись ... до Москви", - заявив пан Рябков.

Він додав, що жодні санкції Заходу не зможуть змусити Кремль змінити свій курс, оскільки Москва зможе знайти альтернативи у разі припинення поставок товарів.

"Росія ніколи під тиском не прогиналася, ніколи не піддавалася на погрози та шантаж", - заявив пан Рябков.

"Покласти на папір відповідь"

"Американці нам обіцяли постаратися, але ми їм сказали, що постаратися треба дуже сильно, зробити свої зустрічні пропозиції наступного тижня. Столтенберг, генеральний секретар НАТО, від імені Північноатлантичного альянсу теж зголосився покласти на папір свою реакцію", - прокоментував хід переговорів із західними партнерами очільник російського МЗС Сергій Лавров.

За його словами, представники Вашингтона та генсек НАТО пообіцяли Росії "покласти на папір" відповідь щодо гарантій безпеки.

Автор фото, EPA

Лавров каже, що США та НАТО відкидають "право Росії вимагати нерозширення Альянсу" та стверджує, що "НАТО зараз показує повну недоговороспроможність".

Міністр РФ скаржиться, що раніше Захід обіцяв радянським керівникам, що НАТО не просуватиметься на схід. Цю обіцянку нібито отримав ще президент СРСР Михайло Горбачов.

Проте представники НАТО заперечують факт існування такої обіцянки.

Що буде далі?

Напередодні у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія - НАТО, до цього у понеділок у Женеві - двосторонні переговори між делегаціями Росії та США. У четвер консультації продовжились у Відні в рамках засідання постійної ради ОБСЄ.

Наразі основний підсумок цих перемовин - НАТО і Росія почали розмовляти. Але головні питання залишаються у підвішеному стані.

Вашингтон не дозволить закрити двері в НАТО для будь-якої країни, сказала очільниця американської делегації Венді Шерман.

За підсумками переговорів з Москвою, пані Шерман зробила низку різких заяв: якщо Росія вторгнеться в Україну, то Захід відреагує жорстко, і ця відповідь буде набагато рішучішою, ніж у 2014 році.

Із зустрічей у Женеві, Брюсселі та Відні, а також з заяв західних політиків зрозуміло, що Росія не отримає того, чого намагалася досягти формально. А саме - юридичних гарантій, в яких би була прописана відмова приймати Україну в НАТО.