Старий новий рік. Як і чому його святкують в Україні

46 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

В ніч з 13 на 14 січня дехто в Україні святкує Старий новий рік. Розповідаємо, як з'явилася така традиція.

Чому Старий новий рік?

До 1918 року Різдво на українських землях святкували раз на рік - 25 грудня, а Новий рік - 1 січня.

Але 1918 року Центральна Рада запровадила календарну реформу - замість юліанського календаря, за яким жила Російська імперія, ввели григоріанський, звичний для Європи.

Тобто 16 лютого "перетворилося" в Україні на 1 березня.

Наступні українські уряди - гетьмана Павла Скоропадського, голови Директорії Симона Петлюри - теж дотримувалися європейського літочислення. Це ж саме зробили й більшовики.

Автор фото, ВВС

Однак Російська православна церква не визнала ані владу більшовиків, ані новий стиль літочислення, який вони запровадили в Росії.

Відтак більшість вірян, в тому числі в Україні, теж міряли час за старим стилем. Тому в народному уявленні - на відміну від офіційних дат - Різдво "переїхало" на 7 січня, а Новий рік припав на 13-те.

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Так виникли два Різдва і два Нових роки.

Довгий час на початку 20 століття святкували й два нових роки, і два Різдва.

Святкування "старого" Нового року навіть набуло відтінку своєрідної політичної опозиції до більшовиків.

Історик Станіслав Цалик розповідає, що поки симпатики більшовиків святкували 1-го січня офіційний Новий рік - збиралися в клубах комуністів чи профспілкових установах, що в Палаці праці на Володимирській, 33 (нині там СБУ) - пересічні городяни постилися, готувалися до "істинного Різдва" 7 січня й очікували "справжній Новий рік" 13 січня.

У 20-ті більшовицька влада не карала за дотримання "старорежимного" календаря, але згодом це змінилося.

Новий рік за старим стилем оголосили святом непманів. І тоді почався лютий наступ на його святкування. Офіційне святкування Нового року і вихідний день був 1 січня.

Але традиції святкувати другий новий рік, який прозвали старий, збереглися і до 20-х років ХХІ століття.

Як святкують?

Вечір напередодні Старого нового року називається Щедрим або Маланчиним вечором.

У цей час співають щедрівки й готують щедру кутю.

День 14 січня називають днем святого Василя.

Одним з найвеселіших обрядів на Старий новий рік є щедрування з козою Маланкою та переодяганням у різні казкові персонажі.

Автор фото, IRYNA PUSTYNNIKOVA Підпис до фото, Маланка у Красноїльську

Тут тісно переплелись християнські та ще дохристиянські звичаї.

Цей давній новорічний обряд з перевдяганням у тварин та фольклорних персонажів найкраще зберігся на Буковині.

Автор фото, ВВС

У деяких буковинських селах, зокрема у Сторожинецькому районі, свято Маланки стало чи не найголовнішою подією року.

Автор фото, IRYNA PUSTYNNIKOVA

Місцеві мешканці довго та ретельно готують свої костюми та перетворюють свято на яскравий фестиваль.