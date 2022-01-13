Ракета Маска стартувала з українським супутником Січ-2-30

Георгій Ерман

BBC News Україна

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український супутник вивела на орбіту ракета Falcon 9

З космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 17:25 за Києвом стартувала ракета Falcon 9 з українським оптичним супутником Січ-2-30.

Відділення супутника від ракети і вихід на орбіту має відбутися о 18:50. А вже о 20:15 він пролетить над Україною.

За трансляцією запуску можна спостерігати на YouTube-каналі SpaceX. Загалом ракета Falcon 9 має вивести на орбіту 105 різних об'єктів.

Для України супутник може ознаменувати перший крок для виходу з кризи космічної галузі. Його зможуть використовувати не тільки для важливих цивільних завдань, як моніторинг стану довкілля чи надзвичайних ситуацій, але й спостереження за переміщенням військ.

Успіх Січ-2-30 може дати зелене світло для запуску групи супутників, які допомагатимуть українській економіці та армії.

Автор фото, Getty Images

Останній свій супутник Січ-2 Україна відправила на орбіту в серпні 2011 року за допомогою ракети-носія Дніпро-1, який тоді виготовляли на Південмаші із залученням російських компаній. Запуск відбувся на базі в Оренбурзькій області Росії. Вже у грудні 2012 року зв'язок з супутником втратили.

Пізніше з'ясувалося, що проблема виникла через елемент живлення російського виробництва. Таким чином Січ-2 пропрацював лише трохи понад рік з тих п'яти, на які очікували розробники.

Відтоді Україна більше не мала супутників на орбіті.

Що за супутник запустили зараз?

Автор фото, "Конструкторське бюро "Південне"

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Як повідомляє Державне космічне агентство, розробку супутника Січ-2-30 розпочали 2017 року на "Конструкторському Бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля". На цьому підприємстві у Дніпрі його і конструювали, і тестували, і підготували до пуску. Частину компонентів виготовили на "Південмаші".

Супутник спочатку називався Січ-2-1, оскільки він був модифікованою версією Січ-2, який запустили 2011 року. Перейменували супутник у Січ-2-30, оскільки президент Зеленський доручив запустити його саме в рік святкування 30-річчя незалежності.

В коментарі BBC News Україна головний конструктор і начальник проєктно-конструкторського бюро космічних апаратів "Конструкторського бюро"Південне" Костянтин Білоусов, який керував розробкою, розповідає, що хоча Січ-2-30 є прямим наступником Січ-2, між ними є відмінності.

"Це прямий спадкоємець, модернізована версія Січ-2. Але неякісні компоненти замінили на якісні, доробили програмне забезпечення. Ми вважаємо, що в Січ-2-30 буде триваліший термін існування. Він буде запущений іншою ракетою на нижчу орбіту (ракетою SpaceX на орбіту на висоті 526 км), це додасть якості зображенню", - пояснює конструктор.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Супутник розробляли в "Конструкторському бюро "Південне" у Дніпрі

"Конструкторське бюро "Південне" вирішило питання заміщення російських елементів, які раніше використовували для супутників.

"В ЄС та Кореї купили службові системи - системи зв'язку та датчики. Хімічну батарею ми купили у Франції, у відомої фірми, яка забезпечує необхідну якість. Але куплених компонентів менше, ніж тих, які розроблені в Україні", - каже Білоусов.

Витрати на виробництво супутника, за словами конструктора, сягнули 120-130 млн грн.

Проте це приблизні цифри, адже курс долара коливався у 2017-2021 роках. До того ж не всі кошти виділені з державного бюджету.

Запуск за допомогою ракети SpaceX коштував ще 1,99 млн доларів. За словами Костянтина Білоусова, цінова пропозиція і термін реалізації, які запропонувала американська компанія, були найкращими.

Навіщо потрібен?

У Державному космічному агентстві наголошують, що супутник виконуватиме, перш за все, цивільні завдання.

Йдеться про моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, допомогу в ліквідації наслідків стихійних лих та цифровізації економіки.

"Супутник може використовуватися для пошуку джерел надзвичайних ситуацій, спостереження за станом лісового господарства. За допомогою цього супутника можна фіксувати пожежі, вирубку лісів, розливи нафти, забрудненість річок, урожай зернових", - розповідає генеральний конструктор "КБ Південне" Костянтин Білоусов.

Автор фото, Державне космічне агентство України

За його словами, супутник надає не тільки оптичну інформацію, за його допомогою можна проводити наукові дослідження.

Попри те, що Січ-2-30 має цивільне значення, він дозволить отримувати якісні дані, необхідні для оборони України. У Держкосмосі кажуть про інформацію щодо "створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів".

Зображення з супутника надходитимуть в Центр управління польотами, який після втрати відповідного центру в Євпаторії у 2021 році розмістили поблизу міста Дунаївці Хмельницької області. Тут з радянських часів розташований Центр прийому і обробки спеціальної інформації, який приймає дані з космічних апаратів.

Державні установи отримуватимуть зображення з супутника безкоштовно, протягом доби, у деяких випадках зйомка буде терміновою.

Розробники розраховують, що супутник працюватиме не менш як три роки.

"Три роки - найгірша тривалість, яка може бути на всій його орбіті. Якщо буде висока сонячна активність, то не супутник вийде з ладу, але з балістичних причин він може почати знижуватися і згоріти у верхніх шарах атмосфери. Але я вважаю, що цього не буде, це найгірший сценарій. Січ-2-30 може працювати і 5 років і більше", - переконаний Білоусов.

Автор фото, "Конструкторське бюро "Південне"

Великі плани на майбутнє

Січ-2-30 стане першим власним супутником України на орбіті. До 2025 року Держкосмос хоче розгорнути ще сім - це шість апаратів високої просторової розрізненості (1 метр) та один надвисокої (0,5 метра).

Планується розширювати застосування цих супутників саме у сферах безпеки та оборони, зокрема, для цілей ЗСУ.

Для того, щоб реалізувати ці плани в Держкосмосі очікують на схвалення науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки. Відповідний законопроєкт зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Український експерт з аерокосмічної сфери, ексрадник голови Державного космічного агентства Андрій Колесник вважає, що запуск Січ-2-30 може стати першим кроком для виведення космічної галузі України з кризи.

"Цей крок не може переламати тенденцію, але продемонструє, що ми на сьогодні здатні повернутися до клубу космічних держав", - вважає він.

"Запуск дає можливість Україні оновити навички самостійного керування супутниками. Ми знову отримаємо досвідчений персонал, який вміє управляти супутником, оскільки за 10 років частина спеціалістів, які це вміли, пішла, а нові, які не вміють, прийшли", - пояснив Колесник.