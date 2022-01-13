Про що домовились з Росією і український супутник на орбіті. Теленовини ВВС

11 хвилин(и) тому

У випуску новин 13 січня:

Тиждень великої дипломатії - закінчився. Вашингтон і його союзники відкинули ключові пропозиції Москви.

В ОДКБ кажуть, що почали виводити війська з Казахстану. За ситуацією в країні спостерігає кореспондент ВВС.

ООН закликала світ негайно допомогти цивільному населенню Афганістану. Із приходом зими життя у більшості регіонів - перетворилося на виживання.

Ракета Ілона Маска вивела на орбіту український супутник "Січ-2-30".

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