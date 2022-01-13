Принц Ендрю втратив титул і військові звання

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принц Ендрю - восьмий в черзі на британський престол

Син королеви Єлизавети II принц Ендрю склав з себе військові титули та королівські обов'язки з патронажу, повідомив Букінгемський палац.

"Зі згоди та схвалення королеви герцог Йоркський складає з себе військові титули та королівські опікунські обов'язки", - йдеться у заяві палацу.

61-річний принц також втрачає право називатися "Його королівська високість".

Заява Букінгемського палацу з'явилася після того, як стало відомо, що американський суд продовжить розгляд цивільного позову проти принца. Його звинувачують у сексуальному насильстві.

"Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов'язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа", - йдеться у заяві.

Секс скандал

Американка Вірджинія Джуффре звинувачує принца у сексуальному насильстві і подала проти нього позов до суду США.

Автор фото, Virginia Roberts Підпис до фото, Джуффре каже, що попросила Епштейна сфотографувати її з принцом Ендрю. Сам принц Ендрю називав це фото підробкою

Вірджинія стверджує, що у підлітковому віці стала жертвою сексуальної експлуатації й жорстокого поводження з боку фінансиста Джеффрі Епштейна та його впливових спільників.

За словами Джуффре, їй доводилось надавати сексуальні послуги друзям Епштейна, серед яких були багаті бізнесмени, вчені та інші відомі й заможні люди.

Джуффре каже, що серед них був і герцог Йоркський Ендрю. Через ці дії вона звинувачує принца у сексуальних домаганнях.

Усі звинувачення принц Ендрю категорично відкидає. Але зусилля його адвокатів закрити справу на ранній стадії поки що не мали успіху, а суд Нью-Йорка розпочав розгляд цивільного позову проти нього.

У 2019 році принц Ендрю в інтерв'ю програмі ВВС Newsnight стверджував, що не пам'ятає, щоб зустрічав Вірджинію Джуффре.Його адвокати, своєю чергою, наполягали на тому, що за судовою угодою 2009 року Джуффре, яка отримала від Епштейна відступні, зобов'язалася ні з ким не позиватися до справи, пов'язаної з мільярдером.