Кайлі Дженнер стала першою жінкою з 300 млн підписників в Instagram
Власниця косметичної компанії й молодша сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка отримала 300 мільйонів підписників в Instagram.
Пані Дженнер є власницею компанії Kylie Cosmetics, яку заснувала у 2015 році для продажу косметики онлайн.
У 2019 році Видання Forbes назвало її наймолодшою мільярдеркою у світі.
Співачка Аріана Гранде, яка раніше була найпопулярнішою жінкою в Instagram, тепер займає друге місце разом зі співачкою Селеною Гомес. В обох по 289 мільйонів підписників.
Але найпопулярнішою людиною в Instagram залишається нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.
Зараз у нього понад 388 мільйонів підписників.
Останнім часом Дженнер мало з'являється в Instagram.
У листопаді на концерті її партнера репера Тревіса Скотта у Х'юстоні загинули 10 людей через тисняву.
Зараз Дженнер вагітна їхньою другою дитиною. Вона порушила мовчання у соцмережах лише напередодні Різдва, опублікувавши фото своєї матері Кріс Дженнер.
Потім вона розповіла про "благословення" та "біль", які пережила у 2021 році.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Instagram створили у 2010 році. У 2012 році його купив Facebook за 1 мільярд доларів.
Зараз платформа має 1,3 мільярда користувачів.
Щодня додатком користується 500 мільйонів людей.
Нещодавно Instagram зіткнувся з критикою щодо відповідальності за шкідливий онлайн-контент.
Колишня працівниця Facebook Френсіс Хоген попередила, що Instagram "небезпечніший, ніж інші форми соціальних мереж", після того, як власне дослідження компанії показало, що він може бути шкідливим.
У вересні компанія Meta, яка тоді ще називалася Facebook, призупинила плани створити "дитячий" Instagram для дітей до 13 років.
У компанії заявили, що потрібен час, щоб вислухати "батьків, експертів, політиків і регуляторів", сказав тоді голова Instagram Адам Моссері.