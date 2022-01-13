Кайлі Дженнер стала першою жінкою з 300 млн підписників в Instagram

9 хвилин(и) тому

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Власниця косметичної компанії й молодша сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка отримала 300 мільйонів підписників в Instagram.

Пані Дженнер є власницею компанії Kylie Cosmetics, яку заснувала у 2015 році для продажу косметики онлайн.

У 2019 році Видання Forbes назвало її наймолодшою мільярдеркою у світі.

Співачка Аріана Гранде, яка раніше була найпопулярнішою жінкою в Instagram, тепер займає друге місце разом зі співачкою Селеною Гомес. В обох по 289 мільйонів підписників.

Але найпопулярнішою людиною в Instagram залишається нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.

Зараз у нього понад 388 мільйонів підписників.

Останнім часом Дженнер мало з'являється в Instagram.

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У листопаді на концерті її партнера репера Тревіса Скотта у Х'юстоні загинули 10 людей через тисняву.

Зараз Дженнер вагітна їхньою другою дитиною. Вона порушила мовчання у соцмережах лише напередодні Різдва, опублікувавши фото своєї матері Кріс Дженнер.

Потім вона розповіла про "благословення" та "біль", які пережила у 2021 році.

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Instagram створили у 2010 році. У 2012 році його купив Facebook за 1 мільярд доларів.

Зараз платформа має 1,3 мільярда користувачів.

Щодня додатком користується 500 мільйонів людей.

Нещодавно Instagram зіткнувся з критикою щодо відповідальності за шкідливий онлайн-контент.

Колишня працівниця Facebook Френсіс Хоген попередила, що Instagram "небезпечніший, ніж інші форми соціальних мереж", після того, як власне дослідження компанії показало, що він може бути шкідливим.

У вересні компанія Meta, яка тоді ще називалася Facebook, призупинила плани створити "дитячий" Instagram для дітей до 13 років.

У компанії заявили, що потрібен час, щоб вислухати "батьків, експертів, політиків і регуляторів", сказав тоді голова Instagram Адам Моссері.