Хакери атакували урядові сайти. Сайт "Дії" також не працює

25 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Скріншот повідомлення на сайті МЗС

У ніч з 13 на 14 січня хакери масово атакували українські урядові сайти. Йдеться про сайт уряду, окремих міністерств і навіть сайт застосунку "Дія".

Зокрема, не працює сайт Кабінету міністрів, МЗС, ДСНС, міносвіти, мінспорту, міненерго, мінагрополітики.

На сайті міністерства закордонних справ та деяких інших можна побачити таке повідомлення: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

Повідомлення опубліковане українсько, російською та польською мовами.

Хакерську атаку підтвердили у міністерстві закордонних справ.

"Внаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у твітері.

Про "глобальну атаку у ніч з 13 на 14 січня" повідомили і у Міністерстві освіти.

У відомстві закликали користуватися іншими вебресурсами, зокрема офіційними сторінками міністерств у соцмережах.

Несправності усувають, працює кіберполіція і СБУ, додали у відомстві.

У Службі безпеки України повідомили, що невдовзі оприлюднять заяву щодо нічних подій.

Також не працює сайт "Дії", але сам застосунок працює без проблем.

Автор фото, Скріншот з сайту "Дії"

Посольство України в Японії прокоментувало написи, які з'явилися на урядових сайтах. На їхню думку, повідомлення має намір ввести в оману.

"Робиться вигляд, що це йде з Польщі. Насправді немає жодного сумніву, що це чергова провокація з боку Росії", - йдеться у повідомленні посольства у фейсбуці.

"Якщо ви побачите подібне, або інші провокаційні повідомлення й на інших урядових ресурсах - майте на увазі, що проти України ведеться війна", - додали у посольстві.

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