Австралія знову анулювала візу Джоковича. Тепер його можуть депортувати

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Влада Австралії вдруге анулювала візу першої ракетки світу Новака Джоковича. Зазвичай у таких випадках закон передбачає депортацію та позбавлення права на в'їзд у країну на три роки.

Міністр у справах міграції Алекс Гоук розглядав справу Джоковича три дні та ухвалив рішення за пунктом у міграційному законі про дотримання суспільних інтересів.

34-річний сербський тенісист не має вакцинації, яка є обов'язковою для в'їзду в країну.

Сам Джокович заявив, що організатор турніру Tennis Australia надав йому звільнення від обов'язкової вакцинації, а пізніше міністерство внутрішніх справ надіслало йому листа, в якому йдеться, що йому дозволили в'їхати до країни.

Напередодні Джокович уже потрапив у жеребкування майбутнього турніру Australian Open, але організатори враховували, що, можливо, серб не зможе взяти у ньому участь.

Теоретично Джокович може знову спробувати оскаржити рішення австралійської влади у суді, як він зробив це після першого позбавлення візи.

Але експерти кажуть, що це остаточно зашкодить його репутації.

"Найкраще, що Новак може зробити, це сказати: "Знаєте, зроблено багато помилок, і найправильніше для мене - повернутися додому", - сказала легенда жіночого тенісу Мартіна Навратілова напередодні.

Занадто багато помилок

"Я скористався даною мені владою і скасував візу Новака Джоковича на підставі того, що це відповідає суспільним інтересам", - йдеться у заяві міністра Гоука.

Ситуація, що склалася навколо перебування Джоковича в Австралії, справді привернула велику увагу громадськості та викликала шквал обурення серед більшості австралійців.

Тенісиста затримала прикордонна служба аеропорту Мельбурна одразу після прильоту до країни 5 січня. Він не зміг надати достатньо вагомих підстав для перетину кордону без обов'язкової для всіх іноземців вакцинації.

Особливий дозвіл, який він отримав від організаторів Australian Open на участь у турнірі без щеплення, такою підставою не був.

"Я пояснив, що перехворів на Covid у грудні 2021 року, і на цій підставі я мав право на звільнення від щеплення відповідно до правил та інструкцій уряду Австралії", - стверджував Джокович.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ще напередодні ім'я Новака Джоковича фігурувало під час жеребкування учасників Australian Open

Серб успішно оскаржив цю заборону в суді, його візу відновили, і він почав тренуватися.

Але з того часу щодня спливали різні подробиці, які дедалі більше розпалювали австралійське суспільство.

Виявилося, що у в'їзній декларації Джоковича була неправильна інформація, що за австралійськими законами передбачає серйозне покарання аж до тюремного ув'язнення.

У документі йшлося про те, що впродовж двох тижнів перед прильотом до Австралії Джокович перебував в одному місці, а насправді він побував у Сербії та Іспанії, при тому, що місцем його постійного проживання є Монте-Карло.

Джокович заявив, що його агент просто помилився, чим ще більше розлютив австралійців.

Але навіть цей епізод міг минутися без наслідків. Останньою краплею для міністра Алекса Гоука стало зізнання самого Джоковича, що він брав участь у громадському заході в Сербії, знаючи, що хворий на коронавірус.

Саме в цей момент, вважають деякі юристи, ситуація перейшла у площину суспільних інтересів та не залишила міністру Гоуку можливості для іншого рішення.

Австралійці, яким на піку пандемії довелося провести понад 280 днів у режимі жорстких обмежень, розлютилися після зізнання серба і вимагали однакового застосування закону для всіх.

Противник обов'язкової вакцинації

Турнір Australian Open проходитиме з 17 по 30 січня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Новак Джокович уже дев'ять разів перемагав на Australian Open, зокрема - останні три роки

Фахівці називають турнір реальним шансом для серба обійти за кількістю перемог на тенісних турнірах Великого шолому Роджера Федерера та Рафаеля Надаля.

Наразі у всіх трьох по 20 трофеїв, дев'ять зі своїх перемог Джокович здобув саме у Мельбурні.

Новак Джокович не говорив про те, вакцинований він чи ні, але минулого року оголосив себе противником обов'язкової вакцинації: за його словами, робити щеплення чи ні - це особиста справа кожного.

Журналісти навіть вигадали йому прізвисько - Novax ("Но-вакц").