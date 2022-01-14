Мешканець Амазонії ніс батька вакцинуватися: історія вірусного фото

Вінішіус Лемос

BBC News Бразилія

1 година тому

Автор фото, Erik Jennings Simões Підпис до фото, Таві ніс свого батька Ваху лісом протягом шести годин, щоби зробити йому щеплення від коронавірусу

Фотографія чоловіка у бразильській Амазонії, який несе на спині свого батька після щеплення, стала вірусною в інтернеті. Вона символізує складну логістику вакцинації від Covid-19 в одному з найвіддаленіших районів світу.

Світлина, зроблена лікарем, зображує 24-річного Таві, чоловіка місцевої корінної народності, який несе на плечах 67-річного Ваху після того, як обом зробили щеплення.

Щоби дістатися місця вакцинації, чоловіки у такий самий спосіб годинами рухалися лісом.

За офіційними даними, в країні від Covid-19 померли 853 корінні жителі.

Але правозахисні групи корінного населення кажуть, що ця цифра набагато вища. Опитування бразильської неурядової організації Apib показало, що лише з березня 2020 по березень 2021 року загинули 1000 племінних жителів.

Таві та Ваху належать до корінної народності зо'е, яка налічує близько 325 членів. Вони живуть ізольовано у селах, розкиданих по території, що дорівнює 1,2 млн футбольних полів, у північному бразильському штаті Пара.

Ерік Дженнінгс Сімес, лікар, який зробив знімок, каже, що Ваху практично не бачить і йому важко ходити через хронічні проблеми з сечовипусканням. Лікар припускає, що Таві ніс батька на спині протягом п'яти-шести годин.

"Це зворушливий прояв чудових стосунків між ними", - додав доктор Сімес BBC News Brasil.

Знімок зроблений у січні 2021 року на початку вакцинації від Covid-19 у Бразилії. Країна - одна з тих, хто найбільше постраждав від пандемії. Однак доктор Сімес виклав фото в інстаграмі лише 1 січня цього року. Він хотів зробити "оптимістичне повідомлення на початку нового року".

Автор фото, SESAI Підпис до фото, Пункти щеплення розбили під відкритими навісами, щоби зменшити ризик зараження

Коли в Бразилії почалася вакцинація проти Covid-19, корінне населення вважали пріоритетною групою. Утім, медики, які відповідали за щеплення спільноти зо'е, постали перед труднощами.

Потрапити до кожного селища було неможливо, адже вони розташовані на відстані багатьох кілометрів одне від одного, і на це знадобилися б тижні.

Тоді лікарі облаштували в хатинки й через радіозв'язок узгодили з громадами систему вакцинації. "Ми застосували методи, які поважають та беруть до уваги особливості культури та знання народу зо'е", - пояснив доктор Сімес.

У вересні минулого року Ваху помер з незрозумілих причин. Таві залишається зі своєю сім'єю і нещодавно зробив щеплення третьою дозою вакцини.