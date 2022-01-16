Неймовірні фото переповненого водосховища викликали ажіотаж
Фотографи з'їжджаються до англійського графства Дербішир, щоби побачити незвичайні Y-подібні водостоки у водосховищі Ледібауер у Великій Британії.
Два отвори, які називають шахтними водостоками, призначені для регулювання рівня води, коли водосховище Ледібауер заповнюється.
Надлишок води стікає за течією у річку Дервент.
Високий рівень води, ймовірно, пов'язаний з нещодавньою вологістю та снігом на довколишніх пагорбах.
Одним із багатьох фотографів, які зняли це приголомшливе видовище, була Peaklass - затята інстаграмерка із Пік-Дистрикт — гірської місцевості в Англії.
Вона розповіла, що зараз вода стікає у спеціальні отвори, створюючи неймовірне видовище, але це відбувається не дуже часто.
Фотограф Лі Гібсон з Лінкольнширу сказав: "Водосховища Хоуден і Дервент переповнені. За останні пару тижнів випало багато снігу, який танув і їх заповнив. Це абсолютно нормально для цієї пори року".
В адміністрації водосховища нагадали відвідувачам, що неймовірний сток води можна спостерігати щороку. Однак попередили про правила безпеки у момент фотографування.