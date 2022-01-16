Неймовірні фото переповненого водосховища викликали ажіотаж

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Lee Gibson Підпис до фото, Стоки на водосховищі Ледібауе є Y-подібними резервуарами

Фотографи з'їжджаються до англійського графства Дербішир, щоби побачити незвичайні Y-подібні водостоки у водосховищі Ледібауер у Великій Британії.

Два отвори, які називають шахтними водостоками, призначені для регулювання рівня води, коли водосховище Ледібауер заповнюється.

Автор фото, @peaklass Підпис до фото, Вода стікає у спеціальні отвори лише тоді, коли рівень води у водосховищі дуже високий

Надлишок води стікає за течією у річку Дервент.

Високий рівень води, ймовірно, пов'язаний з нещодавньою вологістю та снігом на довколишніх пагорбах.

Автор фото, Phoebe Cajote Wood Підпис до фото, Найкращий вид на стоки водосховища - зі стежки, що проходить дамбою Ледібауер

Одним із багатьох фотографів, які зняли це приголомшливе видовище, була Peaklass - затята інстаграмерка із Пік-Дистрикт — гірської місцевості в Англії.

Вона розповіла, що зараз вода стікає у спеціальні отвори, створюючи неймовірне видовище, але це відбувається не дуже часто.

Автор фото, paulofthepeak Підпис до фото, Вода, яка стікає у спеціальні отвори, потрапляє до річки Дервент

Фотограф Лі Гібсон з Лінкольнширу сказав: "Водосховища Хоуден і Дервент переповнені. За останні пару тижнів випало багато снігу, який танув і їх заповнив. Це абсолютно нормально для цієї пори року".

Автор фото, Phoebe Cajote Wood Підпис до фото, У моменти, коли водосховище максимально наповнене, можна побачити воду, яка стікає по дамбі водосховища Дервент

В адміністрації водосховища нагадали відвідувачам, що неймовірний сток води можна спостерігати щороку. Однак попередили про правила безпеки у момент фотографування.