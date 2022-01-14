"Десять балів із Грифіндора за антисемітизм". Емма Вотсон опинилася в центрі скандалу з Ізраїлем

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Актриса Емма Вотсон стала об'єктом критики після публікації в інстаграмі

Голлівудські зірки виступили із заявою на підтримку британської актриси Емми Востон, яку звинуватили в антисемітизмі через її пост у інстаграмі.

Минулого тижня Вотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера, розмістила на своїй сторінці у соцмережі фото пропалестинського протесту з підписом "Солідарність - це дієслово". Пост супроводжувався цитатою феміністки Сари Ахмед.

"Солідарність не передбачає, що наша боротьба однакова чи що наш біль такий самий, чи що ми сподіваємось на одне і те ж майбутнє. Солідарність передбачає відданість і роботу, так само як усвідомлення того, що навіть, якщо у нас немає однакових почуттів, однакових життів або однакових тіл, ми живемо на однакових підставах", - йдеться у цитаті Ахмед.

За цей пост зірку розкритикували ізраїльські чиновники.

"Десять балів із Грифіндора за антисемітизм", - заявив Дані Данона, колишній міністр науки за часів уряду Беньямін Нетаньяху та експредставниця Ізраїлю в ООН.

Емму Вотсон розкритикував також і нинішній посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

"Магія може й працює у "Гаррі Поттері", але в реальності це не так. Якби це було так, магія, якою користуються у чарівному світі, могла б усунути зло ХАМАС, що пригнічує жінок та прагне знищити Ізраїль, і Палестинської автономії, що підтримує терор", - заявив посол.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Колеги Вотсон, зокрема і по стрічці "Гаррі Поттер", підтримали її

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У відповідь на це британська організація "Артисти для Палестини" підтримала актрису. Понад 40 відомих акторів, серед яких Гаель Гарсія Берналь, Джим Джармуш, Вігго Мортенсен та Стів Куган, підписали офіційний лист на підтримку Емми Востон.

"Ми приєднуємося до Емми Востон в підтримку простої заяви про те, що "Солідарність - це дієслово" і того, що солідарність включає і солідарність з палестинцями, які борються за свої права людини відповідно до міжнародного права", - заявили актори.

Деякі колеги актриси висловилися жорсткіше.

"Ми бачимо дисбаланс сил між Ізраїлем та палестинцями, які живуть в умовах військової окупації. Ми виступаємо проти тривалих спроб Ізраїлю силою виселити палестинські сім'ї з їхніх будинків у районах Східного Єрусалима", - додали партнери Вотсон по фільму "Гаррі Поттер", а саме Міріам Марголіс та Джулі Крісті. Вони послалися на звіт організації Human Rights Watch, де стверджується, що Ізраїль вчиняє воєнні злочини.

Артисти, які підписали лист, при цьому запевнили, що засуджують всі форми расизму, зокрема антисемітизм та ісламофобію.

"Опозиція політичній системі чи політиці - це не те саме, що фанатизм, ненависть і дискримінація, спрямована проти будь-якої групи людей на основі їхньої ідентичності", - заявили вони.