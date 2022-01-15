Війна забрала, а ферма врятувала. Бізнес на сирі та козах

25 хвилин(и) тому

Тетяна Страмнова та її чоловік Роман Брюхань - переселенці з Донецької області. Там через війну їм довелось покинути власну справу та дім й розпочати все з нуля в Музиківці на Херсонщині.

Вони почали освоювати сироваріння та відкрили ферму "Коза Амальтея".

Як це воно - утекти від війни, "переплакати" й почати все знову?

Відео кореспондентів Лізи Жарких, Микола Леоненка, Альбія Шудрі.