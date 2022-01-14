"Спроба збільшити напругу". У Польщі припускають, що за кібератакою на Україну стоять росіяни

1 година тому

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У Польщі відреагували на кібератаку в Україні, через яку 14 січня не працювало багато урядових сайтів. Такі дії притаманні Росії, заявили у міністра, координатора спецслужб Польщі.

"Заява, розміщена агресорами на сайтах, була написана в тому числі польською, але там були серйозні помилки, що вказують на те, що текст писав хтось, для кого польська мова не є рідною", - йдеться у заяві речника міністра, координатора спецслужб Польщі Міхала Камінського.

Повідомлення, що з'явилось на сайті українського МЗС та деяких інших українською, російською та польською мовами, звучало так: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо.

Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі".

У Польщі кажуть, що все це є "спробою збільшити напругу" в стосунках України та Польщі, й подібні дії відповідають російській ворожій політиці щодо країн Центральної Європи.

"Ось чому недавню атаку необхідно оцінювати через призму ширших операцій Росії проти Заходу, - вважають у міністра. - Російські кібератаки та дезінформаційні атаки слід тлумачити як у контексті посилення агресії Москви проти НАТО, так і дій проти України".

Раніше у ЄС засудили атаку на українські урядові сайти та заявили про готовність допомогти.

Але винних точно можна назвати після розслідування, що веде Кіберполіція та інші структури.