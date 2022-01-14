Кібератака на Україну, принц Ендрю віддає титули. Теленовини ВВС
У випуску 14 січня:
- Потужна кібератака на Україну. Хакери вивели з ладу десятки урядових сайтів. Але не зачепили критичну інфраструктуру. Попереджувальний постріл чи випробовування ліній захисту?
- Чи постраждали особисті дані українців через кібератаку та що далі мають зробити державні відомства. Пояснює експерт.
- Син британської королеви - принц Ендрю віддає свої титули. Про це заявив Букінгемський палац.
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