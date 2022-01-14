Торік вони разом заробили $300 мільйонів. Топ-10 багатіїв із YouTube

29 хвилин(и) тому

Автор фото, MrBeast/Youtube Підпис до фото, Джиммі Дональдсон, більше відомий як MrBeast

Джиммі Дональдсон, 23-річний американець, більше відомий як MrBeast, став найбільш висоооплачуваним влогером на платформі YouTube у 2021 році, стверджують у Forbes.

Його складні трюки зібрали понад 10 мільярдів переглядів на платформі, що принесло хлопцю 54 мільйони доларів, пише спеціальний кореспондент ВВС Стефан Пауел.

Так Дональдсон обійшов 10-річного оглядача іграшок Райана Каджі, який очолював список найбагатших ютуберів від Forbes два роки поспіль.

Торік десять найбільш висооплачуваних ютуберів разом заробили $300 мільйонів, підрахували у the US magazine.

У часи пандемії багато традиційних розважальних медіа переживають важкі часи. Прем'єри фільмів відкладаються, і те саме відбувається з релізами нових відеоігр.

Однак це не стосується YouTube, який під час пандемії пережив бум. Підрахунки показують, що у 2021 році платформа мала 2,3 мільярдів користувачів.

А YouTube стверджує, що кожен день всі ці люди разом переглядають один мільярд годин відео.

Ось як виглядає топ-10 найбагатших ютуберів від Forbes у 2021 році.

Вони не обов'язково мають найбільше переглядів, але краще за інших скористались своєю популярністю та заробили на партнерствах із брендами, угодах зі спонсорами та інших продажах.

10. Престон Арсемент (Preston). 27-річний хлопець наростив аудиторію завдяки своїм відео з Minecraft. Торік, як і раніше, він непогано заробив - близько 16 мільйонів доларів.

9. Логан Пол (Logan Paul). Суперечливий боксер і влогер заробив 18 мільйонів доларів.

Автор фото, YouTube/Ryan's World Підпис до фото, Раян Каджі двічі поспіль очолював цей список

8. "Dude Perfect". Ця група з п'ятірки коміків була на третьому місці в списку торік, а в 2021 році заробила 20 мільйонів доларів.

7. Райан Каджі (Ryan's World). Цей хлопчик два роки поспіль очолював топ-список ютуберів, а потім опустився на третє місце, а тепер на сьомому. Мікс із відеооглядів іграшок та сімейних влогів допоміг йому в 2021 році заробити 27 мільйонів доларів.

6. Настя (Nastya). Семирічна дівчинка з Росії має на YouTube близько 90 мільйонів підписників.

Вона починала з розпаковок іграшок, і зараз стає все популярнішою. Заробітки Насті в 2021 році виросли до 28 мільйонів доларів.

Автор фото, Nastya/YouTube Підпис до фото, Семирічна Настя також єдина дівчинка в цьому списку

5. Натан Грем (Unspeakable). Цей гравець у Minecraft новенький у списку, хоча на YouTube вже 10 років.

Торік він продав права на свої роботи компанії Spotter, що принесло 28,5 мільйонів доларів.

4. "Ретт і Лінк"(Rhett & Link). А цей дует американських коміків заробив 30 мільйонів доларів.

3. Markiplier. Ще один геймер із діловою хваткою, який створив успішний бренд товарів, заробивши минулого року 38 мільйонів доларів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Боксер Джейк Пол знову повертався у топ-список багатих ютуберів.

2. Джейк Пол(Jake Paul). Зайнявшись боксом, влогер знову опинився у топ-10 на YouTube.

Його гучні бої проти знаменитих боксерів допомогли йому заробити 45 мільйонів доларів.

1. А також MrBeast,який заробив більше всіх на YouTube завдяки своїм трюкам та розіграшам.

Торік на своєму каналі він відтворював елементи популярного серіалу "Гра в кальмара".

Якщо враховувати те, що це не єдиний бізнес Джиммі Дональдсона, то разом сума його заробітків у 2021 році навіть подвоїлась. Минулого року він займав у цьому топ-10 друге місце.