Пентагон: Росія готує операцію в Україні під чужим прапором

41 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, В Україні побоюються, що Росія планує вторгнення

Представник Пентагону розповів про новий можливий сценарій російської агресії щодо України. За даними Вашингтона, Москва підготувала групу диверсантів для проведення операції "під чужим прапором" на сході країни, щоб звинуватити Україну у підготовці нападу та створити привід для вторгнення.

Росія всі звинувачення відкидає.

Це сталося на тлі американсько-російських переговорів, спрямованих на розрядку напруги.

В Україні в ніч з 13 на 14 січня сталася масштабна кібератака на урядові сайти.

На сайті міністерства закордонних справ та деяких інших можна було побачити таке повідомлення: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого".

Доступ до більшості сайтів відновили протягом кількох годин.

Україна звинуватила Росію у причетності до кібератаки.

США і НАТО засудили напад та запропонували підтримку Україні. Росія інцидент зі зламом не прокоментувала.

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У п'ятницю представник Пентагону Джон Кірбі повідомив журналістам, що США має інформацію про те, що Росія підготувала групу диверсантів для операції "під чужим прапором" на сході України.

Йдеться про людей, що пройшли підготовку з ведення бойових дій у міських умовах із використанням вибухових речовин. Їхньою метою можуть бути диверсії проти проросійських сил на Донбасі.

Водночас головне управління розвідки міноборони України у п'ятницю заявило, що спецслужби Росії готують провокації проти російських військовослужбовців у невизнаному Придністров'ї, щоб звинуватити в нападі Україну. Йдеться про артилерійські склади біля кордону з Україною, які охороняють російські військові.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав ці повідомлення необґрунтованими та "нічим не підтвердженими".