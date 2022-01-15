Місце народження: десь над Нілом. Лікарка прийняла пологи в літаку

Макс Маца

BBC News

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Aisha Khatib Підпис до фото, Аїша Хатіб з новонародженою тезкою

Лікарка з Торонто на борту літака прийняла пологи у пасажирки з Уганди.

Своєю історією вона поділилася у твіттері.

Доктор Аїша Хатіб, професорка Університету Торонто, летіла катарськими авіалініями Qatar Airways з Дохи до Ентеббе.

Була ніч, і вона намагалася заснути після виснажливого робочого графіка у ковідній лікарні.

Але сталася позаштатна ситуація.

Командир літака запитав, чи немає серед пасажирів лікаря. І Аїша миттєво відгукнулася.

"Я побачила, як навколо пацієнтки зібрався натовп", - розповіла ВВС доктор Хатіб. Вона припустила, що в жінки серцевий напад.

"Але, коли підійшла ближче, побачила, що та лежить на сидінні головою до проходу і ногами до вікна. А з неї виходить дитина!"

Автор фото, Aisha Khatib Підпис до фото, Маму після пологів перевели в бізнес-клас

Виявилось, у мігрантки з Уганди, що поверталася додому з Саудівської Аравії, несподівано почалися пологи.

Екстрена посадка була неможлива, тому довелося приймати пологи просто на борту літака.

Доктору Хатіб допомагали ще двоє пасажирів: медсестра онкологічного відділення та педіатр з організації "Лікарі без кордонів" (MSF).

Це була дівчинка. Вона народилася передчасно, на 35 тижні, але була здорова.

За словами Аїші, маленька дуже плакала. Після швидкої перевірки лікарка передала немовля педіатру для більш ретельного огляду.

"Я оглянула дитину, вона була стабільна, потім - маму, з нею теж все було гаразд", - згадує доктор Хатіб.

"Тому я сказала щось на кшталт: вітаю, у вас дівчинка. І весь літак почав аплодувати і кричати. А я подумала: я ж у літаку, і всі на нас дивляться".

Новонароджену назвали Диво-Аїша на честь лікарки.

Хатіб зробила подарунок тезці - віддала свій золотий ланцюжок з ім'ям Аїша арабською мовою.

"Я подумала, нехай у маленької буде жетон лікарки, яка допомогла їй народитися на висоті 10 тисяч метрів десь над Нілом".

Ця історія сталася 5 грудня, але через велику зайнятість доктор Хатіб розповіла про неї лише цього тижня.