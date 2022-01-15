Штормове попередження: сильний вітер повалив ялинки і зірвав дахи

8 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

В Україні оголосили штормове попередження. Вдень 15 січня пориви вітру 15-20 м/с. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про перший - жовтий - рівень небезпеки.

Крім сильних поривів вітру синоптики також прогнозували ожеледицю.

Автор фото, УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

По всій Україні сильний вітер позривав дахи та повалив новорічні ялинки, знеструмлені населені пункти, а у Києві дерево впало на автомобіль і вбило людину.

Через сильні пориви вітру у Києві у п'ятницю ввечері дерево впало на автомобіль - водій загинув, а пасажирка постраждала.

За інформацією ДСНС, нещасний випадок стався вулиці Верховинній, 34.

Автор фото, ДСНС

Ще до прибуття рятувальників пасажирку, яку заблокувало в авто, визволили очевидці інциденту і передали медикам.

Щоб звільнити автівку і дістати тіло загиблого водія рятувальникам довелося викликати автокран.

Автор фото, ДСНС

У Київській області в селищі Немішаєве на проїжджу частину впало дві електричні опори. Вони перекрили проїзд і водії змушені об'їжджати через сусіднє село.

Автор фото, Альвідас Вайтуліоніс

Тим часом у київському районі Куренівка небезпечно нахилилося дерево. Місцеві мешканці бояться, що воно може впасти на будинок, зачепити сусіднє дерево та електричні дроти.

"Заявки - від МНС до "Київзеленбуду" закінчилися тишею", - пише у соцмережах авторка фото Наталя. "Куди звертатися - чи чекати трагедії?" - додає вона.

Автор фото, Natali Vas

У Чернівцях сильний вітер зірвав дах кінотеатру "Чернівці", повідомила у фейсбуці міська рада.

Також повідомляється, що в результаті негоди знеструмлено десятки житлових будинків і комерційних закладів, значна частина Чернівців залишилася без вуличного освітлення.

Автор фото, Чернівецька міська влада

Шквальний вітер не лише валив стовпи і здирав покрівлю, але й завалив чимало новорічних ялинок. Наслідками такого "ялинкопаду" у соцмережах діляться мешканці міст.

Найбільше ялинок впало у Чернігівській області. Новорічне дерево впало у Новосілці, Коропі, Бобровиці.

У самому Чернігові стихія повалила велику ялину, але вона не була прикрашена.

Впала ялинка і у Пустомитах Львівської області, місцеві мешканці підозрюють, що причиною могло стати погане кріплення.

У місті Кролевці на Сумщині головну ялинку закріпили шістьома тросами, але це не допомогло - вітер повалив її.

Автор фото, Газета "Лубенщина" Підпис до фото, Ялинка у Лубнах зігнулася під напором вітру

У Лубнах Полтавської області вітер навпіл зламав святково прикрашену ялинку.

Що робити під час сильного вітру

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Київська мерія нагадує, що у разі сильного вітру треба добре закрити вікна будинків. А з незасклених балконів і лоджій прибрати горщики, ящики, пляшки чи інші предмети, що можуть випасти назовні.

Якщо вітер застане вас на вулиці - тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, сховатись у найближчому приміщенні чи природному укритті.

"Озирніться навколо, треба бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову. Не можна підходити до обірваних проводів чи предметів (дерев), що розгойдуються", - застерігають синоптики.

Необхідно уникати великих дерев, особливо тополь, і не паркувати поруч з ними машини.

Український гідрометеорологічний центр нагадує, що при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами "101" чи "103".