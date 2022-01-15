Шевченко більше не тренер Дженоа. Його звільнили

20 хвилин(и) тому

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Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа італійського футбольного клубу Дженоа з міста Генуя. Про це клуб повідомив на офіційній сторінці в Twitter.

"Клуб дякує тренеру та його персоналу за наполегливу роботу, яку вони зробили останніми місяцями", - йдеться у повідомленні.

Технічно керувати командою тимчасово буде Абдулай Конко, якому допомагатиме Роберто Мургіта, додали у Дженоа.

Як повідомив італійський журналіст Фабріціо Романо, Шевченка звільнили через те, що Дженоа отримала всього три очка в дев'яти матчах Серії А.

Дженоа є одним з найстаріших футбольних клубів Італії. Минулого сезону він зайняв 11 місце в італійській серії А.

Зараз Дженоа займає 19 місце з 20 команд в Серії А. Вона має всього 12 очок після 21 матча.

Розрив з українською збірною

У серпні Андрій Шевченко повідомив про закінчення свого п'ятирічного контракту з Українською асоціацією футболу.

Для багатьох представників УАФ заява Шевченка була несподіваною й стала для них сюрпризом, який застав їх у відпустці.

Автор фото, Getty Images

ЗМІ повідомляли, що Шевченко не зміг домовитись з УАФ щодо оплати подальшої роботи у збірній. Але припускали, що заява Шевченка - ще не остаточне рішення.

Після Євро-2020 Шевченко допускав продовження свого 5-річного контракту у збірній України.

18 серпня в.о. тренера збірної України став Олександр Петраков. До цього він був тренером юнацької збірної України U-18 - гравців віком до 18 років.

У 2019 році під його керівництвом інша молодіжна збірна U-20 (до 20 років) виграла молодіжний чемпіонат світу - у фіналі вони обіграли Південну Корею 3:1.