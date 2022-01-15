У Карпатах на Говерлі загинула туристка, ще двоє травмовані
При сходженні на гору Говерла 15 січня одна людина загинула і ще двоє отримали травми, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався близько 11 години ранку.
Усі туристи - мешканці м. Южне, Одеської області, додали в ДСНС.
Загинула жінка 1965 року народження. Рятувальники спустили тіло загиблої з гори. Обставини події з'ясовують працівники Нацполіції.
Чоловіка 1987 року народження з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк" та передали медикам.
Пізніше рятувальники знайшли іншу травмовану особу, жінку 1989 року народження. Її також спустили з гори та надали допомогу.
До рятувальних робіт залучили 28 людей та п'ять одиниць техніки.
Додаток для пошуку туристів
Прикарпатські рятувальники у грудні презентували систему GРS-моніторингу для покращення безпеки туристів.
Перед походом в гори туристам радять завантажити мобільний додаток "Порятунок в горах", за допомогою якого можна буде передати сигнал SOS при виникненні надзвичайних подій в горах.
У ДСНС уточнили, що функціонал додатку дозволяє одним натиском зателефонувати до рятувальної служби або відправити повідомлення про надзвичайну ситуацію з точними географічними координатами місця події.
Наразі даний застосунок наразі працює в тестовому режимі.
Завантажити його можна на сайті ДСНС в Івано-Франківській області у розділі "Реєстрація туристичних груп" за активним посиланням.
Також додаток можна завантажити із Play Market.
Як вижити взимку в горах
Аби зимовий туризм не перетворився у масштабну пошуково-рятувальну операцію, досвідчені туристи та рятувальники радять дотримуватися низки правил:
Необхідно звернутися до гірських пошуково-рятувальних служб та зареєструватися. А також мати з собою GPS, топографічні карти, а головне - навички і досвід перебування у горах.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Одяг має відштовхувати вологу і захищати від вітру. А ще бути яскравим, щоби його було краще видно здалеку.
Прихопити у гори необхідно герметично запаковані сірники, якісний ніж та ліхтарик. Для їжі можна взяти із собою шоколад.
У жодному разі не можна йти в гори самому. За словами фахівців, мінімальна група для походу - четверо людей. У разі необхідності хтось може піти по допомогу, а хтось - лишитися з тим, в кого немає сил.
Йти слід лише в тому разі, якщо ви можете орієнтуватися на місцевості. Якщо ні - варто зупинитися, облаштувати укриття і повідомити рятувальникам свої координати.
Такі поради можуть допомогти лише якщо у вас є досвід та потрібні навички перебування в горах. Йти в похід, нехтуючи попередженням рятувальників та не маючи потрібного екіпірування - небезпечно для життя, застерігають фахівці.